Les deux hommes en 2009 à l'Inter. Image: AP

Balotelli insulte une ex-star du foot en ciblant son point faible

Le buteur italien a attaqué Zlatan Ibrahimovic sur l'égo, en visant ce qui manquera toujours au Suédois malgré sa formidable carrière. Ouch!

Mario Balotelli et Zlatan Ibrahimovic ont déjà partagé le même vestiaire (c'était entre 2007 et 2009 à l'Inter Milan), mais ils ne se prêteraient même plus leur gel douche, tant l'animosité entre ces deux très gros caractères est devenu palpable depuis dimanche et le tacle verbal asséné par le Suédois à son ancien coéquipier.

Lors d’un événement organisé par La Gazzetta dello Sport, «Ibra» est en effet revenu sur la carrière de l'ancien joueur du FC Sion en se souvenant de ce qu'était Balotelli à ses débuts, et de ce qu'il est devenu au fil du temps.

«Il a eu tellement d'occasions d’exploiter son talent et de changer son avenir, il les a toutes manquées. Il y a beaucoup de gars qui attendent ces occasions et Balotelli, lui, en a eu beaucoup. Mais il les a gâchées, c’est la vérité.»

Ces propos sont arrivés aux oreilles du principal concerné, retourné à l'Adana Demirspor (Turquie), et la réponse du buteur ne s'est pas faite attendre.

Dans un message partagé à ses 12 millions de suiveurs sur Instagram, Mario Balotelli a fait coucou à Zlatan Ibrahimovic, ciblé nommément, en lui expédiant une photo de la Ligue des champions, que le Transalpin avait remporté en 2010 avec l'Inter Milan.

«Super Mario» n'avait que 19 ans à l'époque mais il avait tout de même participé à huit rencontres lors de cette campagne européenne, restant toutefois sur le banc lors de la demi-finale et la finale.

Zlatan Ibrahimovic, lui, avait quitté l'Italie un an plus tôt pour rejoindre le FC Barcelone. Il n'avait donc pas remporté la Ligue des champions cette année-là, et ne la remportera d'ailleurs jamais. Sa meilleure performance en C1 restera pour toujours un quart de finale (un stade qu'il a atteint plusieurs fois au cours de sa carrière sans jamais le dépasser).

On imagine volontiers le crève-coeur pour un joueur de son envergure (il a remporté 34 titres au total), mais Ibra peut se consoler: il n'est pas le seul grand joueur à n'avoir jamais embrassé le plus beau des trophées européens.