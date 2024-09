Platini a une drôle d'idée pour révolutionner le foot

Non, il n'y a rien besoin de changer, le foot va très bien tel qu'il est actuellement Oui, je m'ennuie devant ce foot devenu trop tactique et statique J'aimerais que le foot devienne davantage spectaculaire, mais pas sûr que cette idée soit efficace

«Les gens de ma génération, qui ont connu un football plus offensif, ne regardent plus beaucoup le football parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le jeu. (...) Dans le jeu de possession, il y a beaucoup de passes»

On se retrouverait ainsi à neuf joueurs de champ et un gardien. Objectif: donner davantage d'espace aux attaquants, pour rendre ce sport plus offensif.

Michel Platini s'est livré dans une grand interview, jeudi dans l'émission «Rothen s'enflamme» sur RMC. Parmi les thèmes abordés: les solutions pour rendre le football plus attrayant. L'ancien légendaire numéro 10 de l'équipe de France et ex-président de l'UEFA a proposé une idée originale:

Cadieux était un modèle d'humanité

Décédé à l'âge de 77 ans, le Canadien naturalisé suisse n'a jamais créé la polémique sur la glace ou le banc. Il n'a jamais été méprisant envers les arbitres. C'était un grand monsieur.

Une carrière légendaire, le terme n'est pas exagéré, commence toujours par une erreur (c'est du moins ce que dit la légende jamais démentie). Nous sommes à l'été 1970 et le CP Berne attend Raymond Cadieux, l'attaquant de l'équipe olympique canadienne de 1964 et 1968. Mais c'est son frère Paul-André, de six ans son cadet, qui débarque dans la capitale, et parvient à se faire une place pour la saison.