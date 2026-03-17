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Le Real Madrid cultive un curieux paradoxe

LONDON, ENGLAND - APRIL 8: Jude Bellingham and Kylian Mbappe of Real Madrid during the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg match between Arsenal FC and Real Madrid C.F. at Arsenal St ...
Kylian Mbappé (à droite) et Jude Bellingham ont manqué les derniers matchs du Real Madrid en raison de blessures.image: Getty

Le Real Madrid cultive un curieux paradoxe

Transformé en l'absence de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, le Real Madrid a enfin retrouvé solidité, cohésion et confiance au moment clé de sa saison avec une approche collective moins «galactique», mais plus efficace. Au point de remettre en cause certains statuts?
17.03.2026, 11:5717.03.2026, 11:57
Arno tarrini / afp

A Madrid, peut-être plus qu'ailleurs, une semaine réussie peut tout chambouler. Après une piteuse défaite au stade Santiago Bernabéu contre Getafe (0-1), le Real, plombé par de nombreuses blessures, était au bord d'une nouvelle crise.

Le voilà, de nouveau, candidat à tout gagner selon son entraîneur Alvaro Arbeloa après trois succès de suite – l'un dans la douleur à Vigo (2-1), et deux autres bien plus convaincants contre Manchester City (3-0) et Elche (4-1).

Commentaire
Un arbitre ne devrait jamais oublier ça

Le technicien espagnol – arrivé en janvier pour remplacer son ex-coéquipier et ami Xabi Alonso – a trouvé la bonne formule en s'appuyant notamment sur ses jeunes joueurs formés au club pour maintenir le club madrilène dans la course au titre en Liga, à quatre points du FC Barcelone, et en position inespérée avant le match retour face à City.

Mbappé, «le meilleur joueur du monde»

Sans Mbappé, Bellingham et Rodrygo, son équipe est, il est vrai, bien plus disciplinée et moins déséquilibrée que lorsque ses «néo-Galactiques» sont tous alignés sur le terrain, comme tentaient de le faire Carlo Ancelotti et Xabi Alonso.

Dire qu'elle est meilleure sans eux, au point de redevenir un candidat crédible à une 16e Ligue des champions, serait cependant trompeur. Car le Real demeure une équipe de stars, et elle doit en grande partie sa survie en Liga et en C1 au génie de l'attaquant français, meilleur buteur des deux compétitions, et aux éclairs du Brésilien Vinicius Junior.

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe during a Champions League opening phase soccer match between SL Benfica and Real Madrid in Lisbon, Portugal, Tuesday, Feb. 17, 2026. (AP Photo/Pedro Rocha) Kylian Mbap ...
Mbappé a déjà inscrit 23 buts en Liga cette saison, et 13 en Ligue des champions.image: Keystone

«Le Real plus compétitif sans Mbappé? Cela me paraît compliqué de penser qu'une équipe soit plus compétitive sans le meilleur joueur du monde. Mais cela dit beaucoup de la qualité de cet effectif et des efforts que nos joueurs sont en train de réaliser», a répondu Arbeloa avant la rencontre.

Son objectif est donc de conserver cette ossature en y incorporant progressivement Mbappé puis Bellingham, sûrement à la place du Marocain Brahim Diaz et du jeune Thiago Pitarch, pourtant très utile à seulement 18 ans.

«Kylian a des qualités différentes des autres joueurs. Au-delà de cela, c'est un joueur très intelligent, capable de bien se déplacer dans les espaces que laissent l'adversaire. J'ai envie de le voir sur le terrain, profiter de son talent et de ses buts», a détaillé l'entraîneur madrilène.

L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse

Le capitaine des Bleus et la star des Three Lions devront cependant faire les efforts comme les autres, a prévenu leur coach.

«Nous sommes une équipe très talentueuse, mais si nous ne travaillons pas tous ensemble, si nous ne courons pas, si nous ne pressons pas et si nous ne nous entraidons pas, il nous sera difficile de gagner les matchs. Nous devons être une équipe très humble et engagée», avait-il lancé après la victoire contre Elche.

epa12825838 Real Madrid manager Alvaro Arbeloa attends a press conference in Manchester, Britain, 16 March 2026. Real Madrid will face Manchester City in their UEFA Champions League Round of 16 2nd le ...
Alvaro Arbeloa ne fera aucun cadeau à Kylian Mbappé.image: Keystone

«Lorsque Mbappé reviendra, on aura toujours besoin que les autres joueurs continuent à marquer. Bien sûr, quand il sera là ce sera lui qui sera à la finition de la plupart des actions, mais les autres peuvent nous aider. Nous devons continuer à jouer de cette manière quand il reviendra», a-t-il expliqué.

Après le match aller contre City, marqué par le triplé historique du capitaine Federico Valverde, une statistique avait attiré l’œil des suiveurs du club: pour la première fois cette saison, les joueurs madrilènes avaient couru plus que leurs adversaires en C1. Une tendance à confirmer mardi, alors que Mbappé et Bellingham feront leur retour dans le groupe merengue.

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