Simone Grippo et le Lausanne-Sport ont perdu le match de la dernière chance 3-0 dimanche à Lucerne et filent tout droit en Challenge League. Image: KEYSTONE

Battu à Lucerne, le LS a neuf orteils et demi en Challenge League

Le Lausanne-Sport a perdu le match sa dernière chance dimanche à Lucerne (3-0). A 4 journées de la fin, les Vaudois comptent désormais 10 points de retard sur leur adversaire du jour, barragiste. Leur relégation semble actée.

Le Lausanne-Sport jouera en Challenge League la saison prochaine. A moins d'un miracle. D'un immense, même.

En perdant 2-0 à Lucerne dimanche après-midi, les Vaudois ont désormais 10 points de retard sur leur bourreau du jour, actuel barragiste, à 4 journées de la fin de la saison. Autrement dit: ils ont neuf orteils et demi en deuxième division.

Combattifs et appliqués, les Lausannois ont surtout payé leurs lacunes offensives. Manque d'explosivité, imprécision dans les avant-derniers et derniers gestes, ils n'ont pas été assez dangereux pour inquiéter le FC Lucerne. Au contraire, les Lucernois ont été bien plus tranchants en attaque, sans être flamboyants pour autant dans le jeu.

Ils ont ouvert le score sur leur deuxième grosse occasion, leur capitaine Marco Buch trouvant le petit filet de Thomas Castella de la tête, après un long et haut centre. A la 54e, le joyau Ardon Jashari reprenait un centre en retrait et ouvrait parfaitement le pied pour tromper une deuxième fois Thomas Castella.

Les pensionnaires de la Tuilière, trop tendres en défense, encaissaient un dernier but à la 76e sur penalty, consécutif à une faute d'Hicham Mahou après consultation de la VAR. Une faute qui a d'ailleurs valu un deuxième jaune, synonyme d'expulsion, au latéral vaudois.

Lausanne a donc subi sa 20e défaite en 32 matchs, celle de trop.

Les calendriers des deux équipes après cette finalissima pour le maintien

Lausanne

8 mai: reçoit Bâle 🏠

12 mai: va à Zurich 🚌

19 mai: reçoit Sion 🏠

22 mai: va à Saint-Gall 🚌

Lucerne