Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers de l'AC Milan ont joué avec un quatrième maillot très original, lundi contre Bologne en Serie A. image: keystone

«On dirait qu'un pigeon a eu une grosse envie»: le maillot de Milan choque

Le club milanais s'est présenté sur la pelouse de San Siro, lundi soir, avec un quatrième chandail particulièrement original. Beaucoup ne l'aiment pas. Et vous? Sondage.

L'AC Milan dévoilait son quatrième maillot le 1er avril. Beaucoup ont dû croire à une blague, tant il est particulier. Et bien non! Ce n'était pas un poisson d'avril: les Rossoneri ont bel et bien joué avec cette tenue lunaire, lundi soir contre Bologne. Et ça n'a pas bien réussi aux leaders de Serie A: ils ont dû se contenter d'un nul 0-0 chez eux et ont égaré deux points précieux dans leur course au titre avec Naples et l'Inter.

Leur nouveau 4e maillot n'a pas porté chance à Olivier Giroud et ses coéquipiers. image: keystone

Le design du chandail fait penser à un pot de peinture blanche renversée sur les motifs traditionnels du club milanais. Les légendaires bandes rouges et noirs restent présentes sur une large partie entre le haut de la poitrine et l'estomac, idem dans le dos. Mais elles disparaissent abruptement sous ces grosses tâches blanches, découpées aléatoirement. Le logo du club a lui aussi subi un lifting: seuls ses contours, en blanc, sont imprimés.

Cette création est le fruit d'une collaboration entre l'équipementier de l'AC Milan, Puma, et la marque Nemen, une marque de streetwear italienne créée en 2012 et considérée comme «haut de gamme».

Malgré son originalité, ce nouveau maillot ne fait clairement pas l'unanimité auprès du public. Même si certains internautes avouent apprécié le résultat ou, du moins, la tentative artistique, la grande majorité d'entre eux sont très critiques. Florilège sur le compte Twitter de Foot Actu, qui a posé directement la question à ses followers:

«On dirait qu'un pigeon a eu une grosse envie»

«Ben il est pas mal pour le moment, mais je te dirais quand il sera vraiment fini en fait...»

«Heureusement que ce n'est pas une équipe de peintres»

«Il doit être en cours de téléchargement, je ne vois pas d’autres options»

«Quand l'imprimante n'a plus d'encre»

Et vous , vous le trouvez comment?

Ce maillot est... Aussi horrible qu'une intervention défensive de Maguirre Pas terrible, mais je salue la prise de risque Une inspiration divine 😍

Face à ses plus grands détracteurs, l'AC Milan pourra au moins se targuer d'utiliser un tissu high-tech, l'ultraweave. Il a l'avantage de rendre le maillot très léger (72 g). La technologie sera présente sur les maillots de la plupart des clubs qui sont équipés par Puma lors de la saison prochaine.