Murat Yakin oublie que son micro est allumé et balance un mot gênant

Le sport le plus discuté aux JO est celui qui a gagné le plus de licenciés

Je suis allé voir Lausanne-Servette et c'était la gabegie totale

La Nati persiste et signe dans son erreur regrettable

On a visité le musée romand de l’autographe sportif et il est dingue

Pour rappel, la Suisse – dernière de son groupe, avec un point en quatre matchs – doit obtenir deux bons résultats contre les Serbes et les Espagnols pour éviter la relégation en ligue B. (yog)

Côté terrain, le sélectionneur a fortement remodelé son effectif par rapport aux deux derniers matchs d'octobre. Il a notamment convoqué pour la première fois Miro Muheim (26 ans), latéral gauche de Hambourg en deuxième division allemande. De leur côté, Kevin Mbabu et Dereck Kutesa sont de retour avec la Nati. Les deux Genevois font partie des onze Romands appelés.

Un mot pas sympa, qui a de quoi écorner un peu l'image de gentleman de Murat Yakin. Mais le sélectionneur a fait ensuite preuve de plus de classe: il est allé s'excuser en personne auprès du technicien, informe Blick. De quoi éteindre très rapidement une potentielle polémique.

En français, on peut le traduire ainsi:

«Alles hat er getestet, nur das nicht. So ein Tubel!»

Problème: le coach n'a pas vu que son micro était toujours allumé et qu'une caméra enregistrait la scène.

Mais Murat Yakin, aussi bon communicateur qu'il est, a commis une petite bourde jeudi lors de l'annonce de la liste pour les deux matchs de Ligue des nations restants (contre à Serbie à Zurich le 15 novembre et face à l'Espagne à Tenerife trois jours plus tard). Son micro a méchamment grésillé pendant une partie de cette conférence de presse. Il s'en est plaint dès la fin de la séance au chef de presse de la Nati, Adrian Arnold, assis juste à côté de lui.

L'année passée, quand son équipe s'embourbait dans une petite crise et qu'il était férocement critiqué (beaucoup de journalistes exigeaient son départ), le Bâlois ne s'est jamais énervé. Et quand, cet été à l'Euro, il était encensé, pas une fois il n'a fanfaronné ni pris la grosse tête. Une attitude très appréciable, au passage.

Victoire ou défaite, peu importe la situation, le sélectionneur de la Nati reste toujours très flegmatique et courtois en interview devant une caméra.

De nos jours, les footballeurs font très attention à leur image publique. C'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux, où chaque vidéo peut devenir virale en quelques secondes et être commentée par des millions d'internautes. Les entraîneurs sont aussi concernés.

Plus de «Sport»

Voici les communes suisses les plus attractives pour habiter

Les plus lus

Un joueur d'YB écope du carton rouge le plus absurde de la saison

Joël Monteiro a laissé ce week-end ses partenaires à dix sur la pelouse du FC Zurich. Son carton rouge malheureux était complètement évitable.

Il n'y a pas eu de but au Letzigrund ce week-end entre le FC Zurich et Young Boys. Seul fait marquant de cette rencontre particulièrement calme: l'expulsion de l'attaquant valaisan Joël Monteiro à la 79e minute du match. Un carton rouge pour le moins rocambolesque, et aucunement dû à un tacle assassin.