Espoir suisse, chance portugaise: les enjeux en Ligue des champions

Quatre places en 8es de finale sont encore ouvertes avant la dernière journée de la phase de groupes, mardi et mercredi. Voici les histoires les plus passionnantes.

Dominic Wirth

Avant la dernière journée de la phase de groupes, 12 des 16 places pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont déjà été attribuées. Les clubs déjà qualifiés sont Naples, Liverpool, Club Bruges, Porto, Bayern, Inter, Chelsea, Real Madrid, City, Dortmund, PSG et Benfica. Trois footballeurs suisses (Akanji avec City, Kobel avec Dortmund et Zakaria avec Chelsea) seront donc encore présents l'année prochaine dans la compétition, pour autant qu'ils ne changent pas d'adresse d'ici là.

Cette semaine, trois autres Helvètes pourraient les rejoindre: Dijbril Sow, qui joue pour l'Eintracht Francfort, ainsi que Philipp Köhn et Noah Okafor du RB Salzbourg, ont tous encore une chance de passer. Car huit équipes se disputent les quatre places restantes pour les 8es de finale.

Le Portugal rêve d'un triplé

Sow et Francfort évoluent dans le groupe D, le plus passionnant de tous. Avant la dernière journée, les quatre équipes (Francfort, Tottenham, le Sporting Lisbonne et Marseille) peuvent espérer passer au tour suivant.

Pour lui et son équipe, la situation de départ est simple: une victoire suffit pour se qualifier.

Le groupe:

Tottenham (8 points) Sporting (7 points) Eintracht Francfort (7 points) OM (6 points)

Les matches de mardi:

OM-Tottenham (21h)

Sporting-Eintracht Francfort (21h)

Un match nul suffit aux Portugais pour passer. S'ils y parviennent, trois équipes lusitaniennes se retrouveront en 8es de finale de la Ligue des champions! Cela ne s'est jamais produit auparavant et, d'habitude, seul un des cinq meilleurs championnats - l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Espagne - parvient à qualifier trois ou quatre représentants pour la phase à élimination directe. Mais cette année, tout est différent.

Soirée brûlante à Milan

Milan était autrefois un grand nom du football européen. Le club a remporté deux fois la Ligue des champions et s'est hissé une fois en finale. La dernière fois qu'il a atteint les 8es de finale, c'était en 2014. Mais aujourd'hui, les chances de revenir sont bonnes. Lors du dernier match de groupe, ce mercredi, un match nul suffit à l'équipe de Stefano Pioli, qui a de nouveau remporté la Serie A cet été, pour se qualifier pour le tour suivant.

Le groupe:

Chelsea (10 points) Milan (7 points) Salzbourg (6 points) Dinamo Zagreb (4 points)

Les matches de mercredi:

Milan-Salzbourg (21h)

Chelsea-Dinamo Zagreb (21h)

Mais à San Siro, Salzbourg voudra, lui aussi, passer au prochain tour. L'homme qui a fait la grandeur du club avec ses millions (Dietrich Mateschitz) est décédé il y a peu; fans et joueurs auront à coeur de lui rendre hommage.

La Ligue des champions a longtemps été une affaire compliquée pour Salzbourg: après son rachat par Red Bull en 2005, le club a mis une éternité avant d'obtenir enfin la qualification tant attendue pour la phase de groupes. Mais depuis, les Autrichiens se sont établis en Ligue des champions. Cette saison, ils participent à la phase de groupes pour la quatrième fois consécutive et, s'ils gagnent à Milan, ils se qualifieront pour les 8es de finale pour la deuxième fois consécutive.

Le Chakhtar espère un miracle

Pour le Chakhtar Donetsk, le club de l'est de l'Ukraine, rien n'est normal depuis longtemps. Il est en état d'urgence depuis 2014, car la Russie avait déjà amené la guerre à Donetsk à l'époque. Depuis, le club de football a joué à Lviv, Kharkiv et Kiev. Maintenant que l'on n'est plus à l'abri des attaques russes nulle part dans le pays, il reçoit ses adversaires en Ligue des champions dans la capitale polonaise, Varsovie.

L'entraîneur Igor Jovicevic a récemment évoqué le fait que la guerre dans son pays affectait bien sûr ses joueurs, mais qu'elle ne détruirait pas leur moral. Si le Chakhtar sort vainqueur de son dernier match de poule, il se qualifiera pour les 8es de finale.

Le groupe:

Real Madrid (10 points) RB Leipzig (9 points) Chakhtar Donetsk (6 points) Celtic Glasgow (2 points)

Les matches de mercredi:

Chakhtar Donetsk-RB Leipzig (18h45)

Real Madrid-Celtic Glasgow (18h45)

Après l'invasion russe, le club n'a disputé que des matchs amicaux pendant six mois, et lorsqu'il évolue désormais dans son championnat national, il doit parfois interrompre un match en raison d'une alerte aérienne (la dernière fois, c'était ce week-end, lors du match 2-2 contre Oleksandrija).

Les joueurs étrangers qui ont longtemps porté le Chakhtar ne sont presque plus présents dans l'effectif en raison de la guerre. Mais une série de talents ukrainiens est en train d'éclore. En particulier la pépite Mykhaylo Mudryk, un ailier de 21 ans qui devrait bientôt rejoindre un très grand club.