Football: Xhaka et Sunderland ont savouré leur revanche

La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message

A la fin de leur victoire face à Newcastle dimanche (1-0), le Suisse et ses coéquipiers se sont réunis pour envoyer un signal à leur adversaire.
Julien Caloz
Granit Xhaka et son nouveau club de Sunderland vivent une très belle saison. Le néo-promu est actuellement 7e de Premier League devant des équipes comme Manchester United, Tottenham et Newcastle, que les Blacks Cats ont battu 1-0 dimanche dans le «Tyne-Wear Derby».

Les deux stades ne sont distants que de 16 kilomètres et la rencontre entre ces deux ennemis du nord-est de l'Angleterre est toujours tendue. Pour preuve, l'arbitre Peter Bankes a dû sortir neuf avertissements dimanche.

SUNDERLAND, ENGLAND - DECEMBER 14: Sunderland and Newcastle players clash during the Premier League match between Sunderland and Newcastle United at Stadium of Light on December 14, 2025 in Sunderland ...
Il y avait beaucoup de tension dimanche.Image: Sunderland AFC

Sunderland est donc sorti vainqueur de ce duel féroce et s'est empressé de célébrer sa victoire en se rassemblant devant une tribune du Stadium of Light. Sur l'image, on voit les joueurs et le staff du club exulter avec, en arrière-plan, les écharpes tendues des supporters.

SUNDERLAND, ENGLAND - DECEMBER 14: The Sunderland team and staff celebrate the win on the final whistle during the Premier League match between Sunderland and Newcastle United at Stadium of Light on D ...
Image: Sunderland AFC

A priori, l'image semble classique et inoffensive. Mais ce n'est pas l'avis de la BBC, qui a une toute autre version de l'histoire.

La chaîne anglaise rappelle qu'il y a près de deux ans, après la large victoire 3-0 de Newcastle au Stadium of Light lors d’un match du quatrième tour de la FA Cup, les Magpies avaient célébré en prenant une photo de groupe au complet sur la pelouse, devant leurs supporters en liesse.

La voici

Image
Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Ce week-end, c'était au tour des joueurs de Sunderland de prendre leur revanche en faisant de même devant leurs partisans en liesse, même si la plupart d'entre eux n'étaient pas sur la pelouse lors de la défaite d'il y a deux ans.

En fait, seul Daniel Ballard a débuté les deux rencontres. Interrogé par Sky Sports dimanche, le défenseur de 26 ans a expliqué qu'il n'avait pas oublié la défaite (il avait inscrit un but contre son camp ce jour-là) et comptait bien se venger. «Elle a été tellement douloureuse pour les joueurs et les supporters que nous avions le sentiment de les avoir déçus. Cette victoire nous comble donc de joie», a-t-il jubilé.

Un curieux tableau d'affichage

Sunderland ne voulait surtout pas inscrire le nom de Newcastle dans son stade, et encore moins afficher le logo du rival honni. Sur le «scoreboard» du Stadium of Light, l'équipe locale affrontait donc des «visiteurs».
infobox image
Image: Getty Images Europe
