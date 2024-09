Des footballeurs signent ce contrat pour éviter les ennuis après le sexe

Un cadre de la fédération espagnole a fait une drôle de révélation cette semaine.

Les révélations de Miguel Angel Galan mardi agitent l'Espagne et le monde du football. Le président de l'école d'entraîneurs de la fédération espagnole (CENAFE) a expliqué, sur le réseau social X, que des footballeurs professionnels dans ce pays font signer des contrats de consentement sexuel aux partenaires avec qui ils couchent.

Le cadre de la fédé – qui précise que ce document lui a été fourni par un ancien footballeur de Liga, qui joue désormais à l'étranger – a publié des photos du contrat en question, qui fait trois pages. L'objectif de cette démarche pour les footballeurs? Eviter toute accusation de viol ou d'agression sexuelle après coup. C'est ce qu'a expliqué Galan dans l'émission En boca de todos:

«Ils le font par crainte qu’une femme ne les piétine ou ne dépose une fausse plainte. Ils veulent bureaucratiser les relations»

Plusieurs affaires ont éclaté en Espagne ces dernières années. On pense notamment à la condamnation (quatre ans et demi de prison) pour viol de Dani Aves (ex-FC Barcelone) en début d'année, qui avait affirmé lors de son procès que sa relation sexuelle avec une jeune femme dans une boîte de nuit était consentie.

Dani Alves a été condamné à Barcelone pour viol. Image: keystone

Ce mois, c'est l'attaquant de Valence Rafa Mir qui a été accusé d'agressions sexuelles par deux femmes. Il les a niées en bloc, mais a passé deux nuits en garde à vue. Son club l'a suspendu, à l'interne, pour deux matchs.

Un contrat très détaillé et un point controversé

Ce contrat de consentement, rédigé en anglais et qui a valeur juridique, est très détaillé. Les partenaires (celui qui propose et celui qui consent) doivent y inscrire leurs noms complets, la date et le temps de leur acte sexuel. Leurs signatures sont requises à la fin du document. Ils doivent également cocher, parmi une longue liste, les activités sexuelles qu'ils pratiqueront (baisers, sexe oral, pénétration vaginale, pénétration anale, etc.) et indiquer quels moyens contraceptifs ils utiliseront.

Comme le média sportif AS le rappelle, c'est le point 6 de ce contrat qui a particulièrement fait couler de l'encre: «Violation accidentelle». Il précise d'entrée:

«L'activité sexuelle est susceptible d’impliquer des mouvements rapides et un jugement altéré; toute partie à cet accord de consentement, étant un homme, peut, sans faute et sans intention, pénétrer un orifice féminin qui n'est pas disponible pour une activité sexuelle en vertu de l'accord.» Point 6 du contrat de consentement

Selon le document, ce «dérapage» pourra être soit considéré par la justice comme une «agression». Dans ce cas, c'est l'agresseur qui devra prouver son innocence. Mais il peut aussi être classé comme un simple «accident». Ce qui entraîne, donc, une diminution de la responsabilité de la personne qui s'est trompée d'orifice...

Les révélations de Miguel Angel Galan et ce document risquent de faire encore beaucoup parler. Au moins, ce contrat aura le mérite de faire taire les mauvaises langues qui prétendent que de nombreux footballeurs ne savent ni lire ni écrire.