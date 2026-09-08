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Ligue des champions: un écusson "Debut" sur certains maillots

Grande nouveauté sur les maillots de la Ligue des champions

Dès ce mardi, à l’occasion de la première journée de Coupe d'Europe, certains joueurs porteront un signe distinctif sur leur tunique. Explications.
08.09.2026, 12:0608.09.2026, 12:07
Julien Caloz
Julien Caloz

La Ligue des champions fait son retour cette semaine, avec sa célèbre petite musique qui fait vibrer les amateurs de la compétition. Pour cette première journée de la phase de ligue, les rencontres seront réparties sur trois jours. L’occasion de découvrir des équipes moins habituées à la scène européenne, mais aussi de voir certains joueurs disputer leur tout premier match en C1. Et pour ces débutants, un détail les distinguera désormais de leurs coéquipiers: leur maillot ne sera pas tout à fait le même.

L’UEFA apposera en effet sur le maillot de ces nouveaux venus un patch spécial «Début en Ligue des champions de l’UEFA». Cet écusson ne sera porté qu’à l’occasion de leur toute première apparition dans la compétition, qu’ils soient titulaires ou qu’ils entrent en jeu en cours de match, précise l’instance européenne.

Le petit élément bleu (début) distinguera les nouveaux joueurs de C1 cette saison. Sur l'image, le chiffre 6 intégré au logo de la compétition fait référence au nombre de Ligues des champions/Coupes d ...
Le petit élément bleu (début) distinguera les nouveaux joueurs de C1 cette saison. Sur l'image, le chiffre 6 intégré au logo de la compétition fait référence au nombre de Ligues des champions/Coupes d’Europe remportées par le club. UEFA via Getty Images

À l’issue de la première apparition du joueur en Ligue des champions, l’élément bleu distinctif de l’écusson porté sur son maillot est retiré, puis authentifié et soigneusement conditionné avec un certificat garantissant son origine. Il est ensuite transmis à Topps (géant américain des cartes à collectionner), qui l’intègre à une carte à collectionner unique, signée par le joueur et commercialisée dans une collection dédiée à la Ligue des champions.

L’objectif est de transformer le premier match du joueur en véritable objet collector. Avec leur stratégie, l'UEFA et ses partenaires assurent une traçabilité complète de l’écusson, depuis le maillot porté sur le terrain jusqu’à son intégration dans la carte finale.

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Le Debut Patch authentifié sera intégré à une carte 1/1, produite en un seul exemplaire. Cette pièce unique sera ensuite glissée dans l’une des futures collections de Ligue des champions commercialisées par Topps. Les collectionneurs devront donc acheter des paquets ou des boîtes dans l’espoir de mettre la main dessus.

Topps n’a, pour l’heure, communiqué ni le prix des produits concernés ni les probabilités de découvrir un tel exemplaire. Une fois trouvée, la carte pourra circuler sur le marché des collectionneurs, où sa valeur dépendra notamment de la notoriété et de la carrière du joueur.

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