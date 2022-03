Domenico Berardi et ses compatriotes, champions d'Europe en titre, rateront la Coupe du monde pour la 2e fois de suite. Image: keystone

L'Italie n'ira pas au Qatar, le Portugal sort la Turquie

Incroyable scénario à Palerme jeudi soir! L'Italie a été éliminée en demi-finale des barrages pour le Mondial par la Macédoine du Nord. Le Portugal, la Suède et le Pays de Galles qualifiés pour les finales.

Team watson Suivez-moi

Les demi-finales des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont réservé une immense surprise! L'Italie, championne d'Europe en titre, a été éliminée par la Macédoine du Nord à Palerme (0-1). De son côté, le Portugal a sorti la Turquie (3-1). Le Pays de Galles est, lui, venu à bout de l'Autriche (2-1). De son côté, la Suède a dominé la République tchèque 1-0 après prolongations.

Italie - Macédoine du Nord (0-1)

Incroyable! L'Italie n'ira pas au Qatar! La Squadra azzurra, championne d'Europe en titre, a été éliminée dès la demi-finale du barrage de qualification pour le Mondial, battue 1-0 à Palerme par la Macédoine du Nord.

Une réussite de Trajkovski à la 92e a fait le malheur des Italiens, qui vont ainsi manquer une deuxième phase finale de Coupe du monde de suite. Pourtant, les vainqueurs de l'Euro ont copieusement dominé, mais ils ont galvaudé trop d'occasions, ce qui a fini par leur coûter très cher.

Portugal - Turquie (3-1)

Malgré son exploit inattendu, la Macédoine du Nord n'est pas encore qualifiée pour le Qatar. Il lui faudra en réussir un autre mardi au Portugal. Les champions d'Europe 2016 ont pour leur part franchi la première étape en dominant la Turquie 3-1.

Otavio (15e) et Diogo Jota (42e) ont inscrit les deux premières réussites portugaises. Yilmaz avait réduit l'écart (65e) avant de rater le penalty de l'égalisation potentielle à la 85e. Les Lusitaniens ont scellé le score dans les arrêts de jeu par Matheus Nunes.

Suède - République tchèque (1-0 après prolongations)

La Suède a battu la République tchèque 1-0 après prolongations, grâce à une très belle action collective conclue par Robin Quaison à la 110e minute. Elle affrontera en finale de groupe mardi 29 mars la Pologne (qui a battu par forfait la Russie, suspendue par la FIFA à cause de la guerre qu'elle mène en Ukraine)

Pays de Galles - Autriche (2-1)

A Cardiff, un doublé de la star Gareth Bale (25e/51e) a donné la victoire au Pays de Galles contre l'Autriche (2-1). Très peu utilisé au Real Madrid, souvent blessé aussi, Bale est transformé quand il revêt le maillot national: son coup franc sur l'ouverture du score a été somptueux, et le 2-0 pas mal non plus. L'Autriche a réduit le score en vain par Sabitzer (64e).

Les Gallois devront patienter jusqu'en juin pour savoir contre quel adversaire ils joueront leur billet pour la phase finale au Qatar. La demi-finale Ecosse - Ukraine a été repoussée à juin en raison de l'invasion russe en Ukraine. (yog/ats)