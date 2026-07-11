Messi, Rodriguez et Kuhn font partie de l'histoire partagée du football suisso-argentin. IMAGE: keystone/WATSON

Suisse-Argentine: les deux précédents qui ont marqué la Nati

Avant d’affronter l’Argentine, championne du monde en titre, ce dimanche à 3h (heure suisse), la Nati se replonge dans son histoire. Helvètes et Argentins se sont déjà croisés deux fois en Coupe du monde, en 1966 et en 2014.

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Ce dimanche à 3h, la Nati affronte les champions du monde en titre, l'Argentine. L'équipe d'Amérique du Sud a toujours été un poids lourd du football mondial, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Suisse l'affronte durant une Coupe du monde.

Retour sur les deux autres matchs qui ont vu la Nati défier l'Albiceleste: en 2014 et en 1966.

2014

On commence par la mémoire la plus récente. De nombreux fans s'en souviennent encore. La Suisse a affronté l'Argentine le 1er juillet 2014, à la Neo Quimica Arena de Sao Paulo, au Brésil.

La Nati, alors entraînée par Ottmar Hitzfeld et emmenée par Gökhan Inler comme capitaine, avait aussi aligné ses stars de l'époque, comme Xherdan Shaqiri et Johan Djourou. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a vaillamment combattu, tenant en échec les Argentins durant tout ce match de huitièmes de finale. Il a fallu attendre la fin des prolongations, à la 118e minute, pour voir un but d'Angel Di Maria enterrer les espoirs helvétiques.

Lionel Messi et Xherdan Sqaqiri. Image: AP

Le match de dimanche sera d'autant plus épique que certains joueurs qui ont foulé la pelouse en 2014 sont toujours là. Ricardo Rodriguez, mais aussi Granit Xhaka, devenu capitaine de la Nati. Côté argentin, seul Lionel Messi, la superstar, est un «survivant» de ce duel de 2014.

Ricardo Rodriguez récupère une balle devant un Lionel Messi sans doute impressionné par la souplesse du Suisse.

1966

L'autre match entre la Nati et l'Albiceleste a eu lieu le 19 juillet 1966, lors de la Coupe du monde en Angleterre – qui verra d'ailleurs le pays hôte remporter son unique trophée. Le score? 2-0 pour l'Argentine. Parmi les milieux de terrain helvétiques, un jeune homme du nom de Köbi Kuhn – devenu un sélectionneur iconique de la Nati dans les années 2000.

Köbi Kuhn en action. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Luis Artime marque le premier but à la 53e minute. Celui qui joua en sélection argentine entre 1961 et 1967 était un des meilleurs buteurs de l'époque. Son fils Luis Fabian Artime sera lui aussi footballeur dans les années 1990, devenant la star de l'Atletico Belgrano. Il en est actuellement le président et cette année, ce club a justement gagné le championnat argentin.

Une action du match. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le deuxième buteur argentin (81e minute), Ermindo Onega, connaîtra un triste destin, puisqu'il décédera dans un accident de voiture à l'âge de 39 ans, en 1979. Il se rendait à Rosario, la ville natale de Lionel Messi (qui n'était pas né).

Le but d'Onega. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La Suisse, qui jouait également contre l'Espagne et l'Allemagne de l'Ouest, n'a gagné aucun match de la phase de groupe. On est bien loin de cette édition 2026, où la Nati s'est brillamment qualifiée pour les quarts de finale. Avec de réelles chances de battre, enfin, l'Argentine dans une Coupe du monde.