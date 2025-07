Liverpool a rejoué: l'émouvant hommage rendu à Diogo Jota

Un hommage poignant a été rendu à l’attaquant portugais par les Reds et même par l'équipe adverse, dimanche en match amical.

Avant le coup d’envoi de la rencontre entre Preston North End et Liverpool, le capitaine de Preston, Ben Whiteman, s’est avancé vers la tribune des visiteurs avec une couronne aux couleurs de son club.

Il l’a déposée devant les fans des Reds, puis s’est recueilli en silence. Touchés par cette marque de respect, les supporters de Liverpool ont salué le geste par des applaudissements nourris, avant d’entonner «You’ll Never Walk Alone» à pleins poumons. L’hymne emblématique du club résonnait dans le stade, interprété en direct par une chanteuse.



L'hommage en vidéo: Vidéo: twitter

Tout cela s’est déroulé en mémoire de Diogo Jota, décédé dans la nuit du 3 juillet dans un accident de voiture aux côtés de son frère, André Silva.

Son numéro a été retiré

Le FC Liverpool a décidé de ne plus jamais attribuer le numéro 20, porté par Jota. Le directeur sportif Michael Edwards a officialisé la décision il y a quelques jours: «Je pense que c’est la première fois dans l’histoire du Liverpool Football Club qu’un tel honneur est accordé à une seule personne. On peut donc dire qu’il s’agit d’un hommage unique à une personne unique et exceptionnelle.»



Par cet hommage, le club entend saluer non seulement «l’apport inestimable» de Jota aux succès des Reds, mais aussi «l’influence personnelle profonde» qu’il a exercée sur ses coéquipiers, le staff et les supporters, précise le communiqué.



Wirtz absent

Lors du match amical à Preston North End, remporté 3-1 par les Reds (buts de Bradley, Nunez et Gakpo), l’ensemble du public s’est levé et a applaudi à la 20e minute, en hommage à Diogo Jota. Florian Wirtz, quant à lui, n’était pas présent sur le terrain à Preston. Selon plusieurs médias concordants, il s’agirait d’une mesure de précaution.



