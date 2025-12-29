Oui, des billets pour voir Vargas et ses compatriotes au Canada se vendent à 66 000 francs. On peut acheter beaucoup de choses avec ça... image: watson

Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées

Des billets pour le match Suisse-Canada, le 24 juin à Vancouver, se vendent à... 66 000 francs suisses. Voici ce que vous pourriez acheter d'autre avec cette somme.

On le sait depuis quelques semaines, les prix des billets pour les matchs du Mondial 2026 de football en Amérique du Nord sont très élevés. Y compris pour les rencontres de l'équipe de Suisse.

Par exemple, les places les moins chères (tout en haut du stade, exposées au soleil) pour le premier match, contre le Qatar à San Francisco le 13 juin, débutent à 140 dollars. Pas vraiment digne d'un sport qui se veut populaire... Et on ne compte pas les transports, la nourriture ni les hôtels (particulièrement chers durant le Mondial).

Mais vous n'avez pas tout vu: ce lundi, nos confrères de 24 Heures ont trouvé des tickets à... 84 076 dollars (un billet) pour le duel Suisse-Canada, le 24 juin à Vancouver. Soit le 3e et dernier match de poule des hommes de Murat Yakin. Oui, vous avez bien lu: 84 076 dollars. En convertissant avec le taux de change de ce 29 décembre (1 dollar US = 0,79 franc suisse), on arrive à 66 341 francs suisses.

Le BC Place de Vancouver sera le théâtre de Suisse-Canada le 24 juin 2026. image: getty

Alors évidemment, ces billets – proposés sur le site de revente gotickets.com – donnent accès aux loges VIP les plus luxueuses, la catégorie Champions Club. Et en déboursant ces plus de 66 mille francs, vous vous assurez les sésames, sans devoir passer par les tracasseries d'un tirage au sort.

Mais quand même: avec 66 341 francs, on peut s'acheter beaucoup de choses. Quelques exemples.👇

69 832 thés froids de la Migros

Conditions préalables: avoir une grande cave et une grande vessie.

Le spécimen en question. image: migros

16 ans d' abonnement général CFF

En déboursant 3 995 francs par année, vous pouvez voyager dans toute la Suisse en transports publics (en 2e classe). Autrement dit: un Suisse-Canada en Champions Club vaut seize abonnements généraux.

Une très belle voiture

Pour ceux que les chaussures sur les banquettes ou les enceintes portables à coin dans le wagon insupportent trop, il y a aussi moyen de s'offrir une très belle voiture avec 66 000 francs. Par exemple une Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC Swiss Star neuve.

image: mercedes-benz

image: mercedes-benz

603 maillots de la Nati

On parle du nouvel exemplaire confectionné par Puma, à 110 francs, que Granit Xhaka et ses compatriotes porteront au Mondial.

Plus de 700 journées à ski

On entend souvent qu'aller skier est devenu très cher. Par rapport à un match du Mondial à Vancouver en VIP, c'est relatif: un adulte pourra s'offrir 737 forfaits journaliers à Verbier (90 francs). Ce nombre monte à 961 sur le domaine Villars-Gryon-Diablerets (69 francs).

20 nuits dans la suite présidentielle du Lausanne Palace

Pour ceux qui préfèrent le confort d'un hôtel de luxe aux pistes de ski, sachez qu'un budget de 66 341 francs vous permettra de passer 20 nuits dans la suite présidentielle du Lausanne Palace (3 320 francs la nuit), établissement très réputé de cinq étoiles.

Pour la chambre la moins chère (325 francs pour deux personnes), le nombre de nuits passe à 204. Autrement dit: vous pouvez passer près de deux tiers de l'année en vivant dans un hôtel cinq étoiles.

Des milliers de matchs de Super League

Même s'il a tendance à perdre de plus en plus son essence populaire, le football reste plus accessible dans certains endroits que ce fameux Suisse-Canada en VIP.

Des exemples? Avec 66 341 francs, vous pouvez acheter 1 382 billets en tribune principale pour un match du FC Sion (48 francs); 1 745 tickets en tribune Est pour une rencontre à domicile de Servette (38 francs); et 2 211 sésames pour un match du Lausanne-Sport en tribune latérale (30 francs).

La Tuilière coûte nettement moins cher que Vancouver. image: keystone

198 années de redevance Serafe

Finalement, si vous préférez regarder les matchs à la maison sur votre TV, sachez qu'un ticket en loges Champions Club pour Suisse-Canada à Vancouver, le 24 juin, vaut 198 redevances Serafe annuelles (335 francs).

Ce nombre montera à 331 si la redevance baisse à 200 francs après la votation fédérale sur le sujet du 8 mars 2026.

Du coup, ceux qui étaient prêts à mettre 66 341 francs pour aller voir ce match de Coupe du monde, vous envisagez désormais de dépenser votre argent autrement?