Marianne Fatton, première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme. Keystone

Une Romande écrit l'histoire aux Jeux olympiques

La Neuchâteloise Marianne Fatton (30 ans) a cueilli le premier titre olympique de l'histoire du ski alpinisme en s'adjugeant la finale du sprint individuel. Elle a bien mieux maîtrisé les transitions que sa dauphine, la Française Emily Harrop, pour offrir à la Suisse une 13e médaille dans ces JO.

Exceptionnelle Marianne Fatton! La Neuchâteloise de 30 ans s'est parée d'or pour la première du ski alpinisme aux JO en remportant le sprint individuel, jeudi à Bormio.

La championne du monde en titre a fait la différence sur les transitions qu'elle avait beaucoup travaillées à l'entraînement. C’est dans ces passages clés, au moment d’enlever les peaux, qu’elle a pris l’avantage sur la grande favorite Emily Harrop.

La Française a dû se contenter de la médaille d'argent. Le bronze est allé à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez. Marianne Fatton s'est imposée en 2'59"77, soit le meilleur temps de la journée.

La joie de la Gruérienne d'adoption faisait plaisir à voir lorsqu'elle a su qu'elle était officiellement la première championne olympique de l'histoire de son sport.

(ats/roc)