JO: Marianne Fatton, 1re championne olympique en ski alpinisme

Switzerland&#039;s Marianne Fatton celebrates winning a gold medal a ski mountaineering women&#039;s final at the 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo/Gabriele Fa ...
Marianne Fatton, première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme.Keystone

Une Romande écrit l'histoire aux Jeux olympiques

La Neuchâteloise Marianne Fatton (30 ans) a cueilli le premier titre olympique de l'histoire du ski alpinisme en s'adjugeant la finale du sprint individuel. Elle a bien mieux maîtrisé les transitions que sa dauphine, la Française Emily Harrop, pour offrir à la Suisse une 13e médaille dans ces JO.
19.02.2026, 14:0719.02.2026, 14:45

Exceptionnelle Marianne Fatton! La Neuchâteloise de 30 ans s'est parée d'or pour la première du ski alpinisme aux JO en remportant le sprint individuel, jeudi à Bormio.

La championne du monde en titre a fait la différence sur les transitions qu'elle avait beaucoup travaillées à l'entraînement. C’est dans ces passages clés, au moment d’enlever les peaux, qu’elle a pris l’avantage sur la grande favorite Emily Harrop.

Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente

La Française a dû se contenter de la médaille d'argent. Le bronze est allé à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez. Marianne Fatton s'est imposée en 2'59"77, soit le meilleur temps de la journée.

La joie de la Gruérienne d'adoption faisait plaisir à voir lorsqu'elle a su qu'elle était officiellement la première championne olympique de l'histoire de son sport.

(ats/roc)

