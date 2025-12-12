Les supporters suisses vont devoir douiller pour voir leur équipe favorite au Mondial 2026. Image: watson

«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial

La Fifa a dévoilé, jeudi, les prix des billets pour les matchs de la Nati à la Coupe du monde. Ça pique!

La Fifa a lancé jeudi une nouvelle phase de vente des billets. Les fans peuvent déposer leur demande jusqu’au 13 janvier sur le site officiel.

Mais autant le dire tout de suite: les prix pour les matchs – y compris de la Nati – sont très salés. «Je suis un peu dégoûté. A la lecture de ces prix, j’avais vraiment la gerbe», confie dans Le Nouvelliste Lianel Gay, un grand fan de la Nati, qui a déjà réservé ses vols et hôtels pour l'Amérique du Nord. Le Valaisan enchaîne, ironique:

«Merci à la Fifa de nous ôter nos rêves de gamins. Le prix de la paix Fifa a été décerné. Mais où est le prix du football pour tous?»

Lianel Gay estime que ce mois (11 juin au 19 juillet) en Amérique du Nord, à suivre la Nati, lui coûtera environ 7 000 francs tout compris, «sans faire de folies».

Il coûtera très cher d'aller voir la Nati jouer en Amérique du Nord l'été prochain. Image: keystone

Quitte à déprimer encore davantage les supporters occasionnels de la Nati, il faut savoir que ce Valaisan est membre «premium» de l'Association suisse de football (ASF) – il paie une cotisation annuelle de 250 francs – et qu'il espère ainsi obtenir des tarifs préférentiels (son calcul des 7 000 francs est basé dessus). Pour les non-membres, voici ce que les billets de matchs de la Nati vous coûteront.👇

Qatar – Suisse

La Suisse entre en lice le 13 juin, à San Francisco, contre le Qatar. Les billets les moins chers – en bleu sur le schéma – débutent à 140 dollars.

graphique: fifa

Ceux qui souhaitent descendre d’un cran dans les secteurs bordeaux devront sortir 380 dollars. Les secteurs orange pour ce premier match sont affichés à 450 dollars. Au moins, les taxes sont incluses.

Avec les places les moins chères, on se retrouve sur l’imposante tribune Est du Levi’s Stadium, antre des San Francisco 49ers, qui n'a pas de toit. A midi, au coup d’envoi, le soleil pourrait littéralement vous griller. Les médias locaux ont d’ailleurs mis en garde, eux qui sont déçus de n'avoir obtenu aucune belle affiche dans leur région.

Suisse – adversaire encore inconnu

L’adversaire du deuxième match, le 18 juin, n’est pas encore connu. Ce sera un vainqueur des barrages européens – l’Italie, si elle gagne. La réponse tombera fin mars. Ce qui est sûr, c’est que la rencontre se jouera à Los Angeles… et qu’elle coûtera plus cher que celle contre le Qatar à San Francisco.

Les places les plus abordables dans les secteurs bleus situés dans les coins du SoFi Stadium commencent à 180 dollars. La catégorie 2 (bordeaux) grimpe à 400 dollars, et les billets les plus chers (orange) atteignent 500 dollars.

graphique: fifa

Suisse – Canada

Pour clore la phase de groupes, la troupe de Murat Yakin défiera le Canada, co-organisateur du tournoi, à Vancouver. Les matchs de l’équipe locale sont très demandés – inutile d’expliquer le concept d’offre et de demande à la FIFA (qui applique pour la première fois une billetterie dynamique).

Pour être dans le BC Place le 24 juin, il faut débourser au minimum 265 dollars. La deuxième catégorie coûte 500 dollars et la première catégorie 700 dollars.

graphique: fifa

L'addition, s'il vous plaît!

Pour suivre la Nati lors de ses trois matchs du groupe, il faut prévoir au moins 585 dollars, soit environ 465 francs au taux actuel.

Opter pour la catégorie juste au-dessus fait grimper la note à 1280 dollars (1015 francs). Et si vous misez sur le confort de la catégorie 1 pour les trois rencontres, votre carte de crédit verra passer 1650 dollars (1310 francs).

Et ce ne sont ici que les billets. Les vols, les déplacements sur place et les nuits d’hôtel feront eux aussi fondre votre budget.

Les prix pour la finale

Le 104e et dernier match de la plus longue Coupe du monde de l’Histoire sacrera le champion du monde. La Suisse y sera-t-elle encore?

Les tarifs pour cette finale sont redoutables: 4185 dollars pour un billet dans les places les moins chères, 8680 dollars pour la catégorie la plus élevée.

Contribution: Yoann Graber