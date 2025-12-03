Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Qui la Suisse tirera-t-elle lors de la phase de groupes de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain? La réponse tombera vendredi soir dès 18h00.
Mais avant ça, les supporters savent déjà quels maillots portera la Nati. L’Association suisse de football et son équipementier Puma ont dévoilé mercredi matin le maillot domicile.
Le voici
Ce maillot a comme couleur dominante un rouge classique, avec des motifs clairs et discrets en relief. Il est «inspiré du design iconique du passeport suisse», écrit Puma. Du passeport, symbole d’identité et de communauté, ont été reprises «la précision des lignes et la référence à la topographie de la Suisse».
Un maillot pour aller en boîte de nuit
Le maillot présente une nouveauté. Sous lumière UV, les logos sur la poitrine s’illuminent en rouge néon. Cette fonctionnalité est présentée comme un «hommage à l’amour du détail en Suisse ainsi qu’à l’importance accordée au design et à la technologie». Puma précise:
Pour le capitaine Granit Xhaka, les détails du maillot rappellent «d’où nous venons et ce que nous représentons».
La Nati ne veut pas seulement participer à la Coupe du monde 2026, mais marquer les esprits et montrer que la Suisse appartient aux meilleures nations du monde.
Le maillot coûte 110 francs chez Puma dans sa version destinée aux fans. Pour un maillot identique à celui porté sur le terrain, il faut compter 189 francs, nom et numéro imprimés compris. Le maillot extérieur n’a, lui, pas encore été dévoilé. (ram/yog)