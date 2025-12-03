en partie ensoleillé
Football

Coupe du monde 2026: la Nati présente son nouveau maillot

Granit Xhaka Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Le capitaine Granit Xhaka a posé comme modèle pour le nouveau maillot.Image: puma

Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée

L'Association suisse de football (ASF) a présenté, ce mercredi, le maillot domicile de la Nati au Mondial 2026. Il a une particularité dans les endroits sombres.
03.12.2025, 10:4703.12.2025, 10:47

Qui la Suisse tirera-t-elle lors de la phase de groupes de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain? La réponse tombera vendredi soir dès 18h00.

Mais avant ça, les supporters savent déjà quels maillots portera la Nati. L’Association suisse de football et son équipementier Puma ont dévoilé mercredi matin le maillot domicile.

Le voici

Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Dan Ndoye, Granit Xhaka et Nico Elvedi avec le nouveau maillot de la Nati.Image: puma

Ce maillot a comme couleur dominante un rouge classique, avec des motifs clairs et discrets en relief. Il est «inspiré du design iconique du passeport suisse», écrit Puma. Du passeport, symbole d’identité et de communauté, ont été reprises «la précision des lignes et la référence à la topographie de la Suisse».

Un maillot pour aller en boîte de nuit

Le maillot présente une nouveauté. Sous lumière UV, les logos sur la poitrine s’illuminent en rouge néon. Cette fonctionnalité est présentée comme un «hommage à l’amour du détail en Suisse ainsi qu’à l’importance accordée au design et à la technologie». Puma précise:

«Les éléments sensibles aux UV reprennent l’inspiration du passeport et confèrent au maillot une touche unique et moderne.»
Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Le nouveau maillot de la Nati sera flashy en boîte de nuit.Image: puma

Pour le capitaine Granit Xhaka, les détails du maillot rappellent «d’où nous venons et ce que nous représentons».

«Une Suisse qui, grâce à la cohésion et à la détermination, peut accomplir de grandes choses»
Granit Xhaka
La Nati ne veut pas seulement participer à la Coupe du monde 2026, mais marquer les esprits et montrer que la Suisse appartient aux meilleures nations du monde.

Le maillot coûte 110 francs chez Puma dans sa version destinée aux fans. Pour un maillot identique à celui porté sur le terrain, il faut compter 189 francs, nom et numéro imprimés compris. Le maillot extérieur n’a, lui, pas encore été dévoilé. (ram/yog)

