A 15 ans, il n'est pas le plus jeune joueur de Super League

Parfait Coulibaly est entré en jeu dimanche lors de la déroute du FC Zurich à Lugano. Malgré sa bouille adolescente, il n'est pas le plus jeune à avoir arpenté les terrains de première division.

Le FC Zurich a sombré dimanche en championnat. Menés 3-0 dès la demi-heure de jeu, les hommes de Ricardo Moniz se sont au bout du compte inclinés 4-1 à Lugano, sur la pelouse d'un concurrent direct pour le titre. Ils ont cédé par ailleurs leur fauteuil de leader au FC Bâle. Un match qui ne restera donc pas dans les annales du club.

La partie revêt néanmoins un caractère historique, suite à l'entrée en jeu à la 78e minute de Parfait Coulibaly (en remplacement de Mounir Chouiar). Le jeune homme est devenu ce week-end le premier joueur né en 2009 à prendre part à une rencontre de Super League, mais aussi le plus jeune à porter un maillot du FCZ depuis 87 ans.

A 15 ans, 10 mois et 7 jours, l'attaquant se trouve être également l'un des footballeurs les plus pressés de notre championnat.



Parfait Coulibaly ne détient toutefois pas le record de précocité. Car depuis la création de la Super League en 2003, trois joueurs ont débuté à un âge moins avancé, note la Swiss Football League (SFL).



Marvin Akahomen

Le défenseur central du FC Bâle a effectué sa première au plus haut niveau il y a peu: le 30 avril 2023 contre Winterthour. Il avait alors 15 ans, 9 mois et 15 jours. Aujourd'hui âgé de 17 ans, Marvin Akahomen poursuit sa formation dans la cité rhénane. Il évolue avec les M21 du club, mais figure régulièrement dans le groupe de Fabio Celestini. Il totalise déjà quatre matchs chez les professionnels, dont un cette saison.

Deux semaines après ses débuts en Super League, Marvin Akahomen avait été titularisé contre le FC Saint-Gall par Heiko Vogel, alors entraîneur intérimaire du FCB, faute de renforts.

Image: KEYSTONE

Endogan Adili

L'ailier de GC avait 5 jours de moins qu'Akahomen lorsqu'il débuta à 15 ans, 9 mois et 10 jours sur la pelouse du FC Aarau le 13 mai 2010. Adili a connu ce jour-là une journée de rêve, puisqu'il a marqué dès sa première titularisation sous les couleurs de Grasshopper, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Super League. Or la suite n'a pas été du même acabit. Transféré au FC Bâle à sa majorité, Endogan Adili s'est exilé deux ans plus tard à Galatasaray, où il n'a jamais joué en équipe première, la faute notamment à des blessures à répétition aux ligaments croisés.

Un temps prêté au FC Wil, il n'a trouvé aucun employeur à son retour en Suisse, et a donc dit adieu au football professionnel.



Sascha Studer

Le plus jeune joueur à avoir évolué en Super League est un gardien. Sascha Studer a défendu le 1er avril 2007 les cages du FC Aarau pendant un match à Tourbillon, lors duquel il n'a concédé qu'un seul but. Son âge à l'époque? 15 ans, 6 mois et 18 jours. Le jeune portier n'a toutefois jamais véritablement fait carrière et n'a disputé que deux rencontres de Super League. S'il a certes bénéficié d'un temps de jeu plus conséquent en Challenge League, la carrière professionnelle de Studer a rapidement pris fin, à l'âge de 23 ans, après des passages par Winterthour et Babelsberg en D3 allemande.

Il y a encore plus précoce en première division Mais il faut remonter pour cela avant la création de la Super League. Le milieu de terrain Johann Vogel, passé par le PSV Eindhoven, le Milan AC ou encore le Betis Séville, a débuté pour GC face à Xamax le 22 juillet 1992, à 15 ans, 4 mois et 14 jours. Il s'agit du record si l'on inclut la Ligue nationale (1933/1944) et la Ligue nationale A (1944/2003), selon les données du site Transfermakt. Un autre joueur devance Parfait Coulibaly sur cette période: le défenseur René Hasler, dont la carrière au FC Lucerne a été lancée en 1964, alors qu'il n'avait que 15 ans, 9 mois et 25 jours.



Parfait Coulibaly est donc prévenu. Son apparition à 15 ans face au FC Lugano ne lui garantit aucunement une longue et riche carrière comme celle de Johann Vogel, 94 sélections en équipe nationale. Il devra prouver son talent et éviter les blessures encore longtemps, pour accéder au professionnalisme puis durer au plus haut niveau.