La venue d'Ed Sheeran à Zurich va encore énerver les footballeurs

Les joueurs du FCZ en ont marre que les concerts organisés au Letzigrund, comme ceux de la star anglaise ce vendredi et samedi, détruisent leur pelouse et les obligent à déménager.

Les footballeurs de haut niveau partagent tous le même rêve: celui de laisser une trace sur le terrain. Ils ont en revanche beaucoup de peine à accepter quand ce sont les stars de la musique qui, au sens propre du terme, quittent la pelouse en laissant derrière eux une marque de leur passage. Or c'est souvent arrivé ces derniers mois au Letzigrund, le domicile du FC Zurich et des Grasshoppers. Cinq concerts (deux fois Rammstein, deux fois les Büetzer Buebe, une fois les Toten Hosen) ont déjà durement affecté le terrain de jeu et ça n'est pas près de s'arranger avec les deux shows d'Ed Sheeran programmés ce vendredi et ce samedi.

La pelouse naturelle souffre immanquablement des travaux précédents la soirée (installation de la scène notamment) puis des déambulations des spectateurs lors du concert.

Image: KEYSTONE

Le FCZ avait d'ailleurs retrouvé son terrain en piteux état après le passage des Büetzer Buebe (image ci-dessus) pour la réception du FC Bâle en championnat.

Lors d'une nouvelle défaite à domicile contre le FC Lugano, début septembre, le milieu de terrain zurichois Blerim Dzemaili en avait eu marre. Il avait taclé la Ville, propriétaire du stade:

«Ce n'est pas facile de jouer sur un champ de patates. Mais bon, pour la ville de Zurich, tout est plus important que le football» Blerim Dzemaili au micro de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Personne ne conteste que la surface du Letzigrund est dans un état déplorable. «Mais à qui la faute?», s'interrogeait la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) la semaine dernière, avant de pointer du doigt l'organisation des «innombrables manifestations» dans le stade, la sécheresse de l'été n'ayant pas arrangé les choses.

Le quotidien zurichois rappelait ensuite qu'il avait été décidé, lors de la construction du stade en 2007, qu'il n'y aurait pas plus de quatre concerts par an et un cinquième tous les trois ans. C'est en sachant cela que les riverains avaient accepté le projet. Aucun d'eux n'avait d'ailleurs déposé de recours. Mais entre-temps, la crise du Covid est passée par là, si bien que 10 concerts ont été annulés entre 2020 et 2021. Une adaptation temporaire du plan d'aménagement a donc été mise au concours afin que sept concerts soient exceptionnellement possibles en 2022. Celle-ci a été approuvée par les riverains, au grand soulagement de la Ville, car même avec les recettes générées par les rendez-vous sportifs et culturels, celle-ci doit subventionner le stade à hauteur d'environ dix millions de francs par an.

Le FCZ, lui, l'a mauvaise. Car ce calendrier serré impacte la qualité de la pelouse, mais aussi la bonne tenue des matchs de football. Le FCZ doit ainsi disputer plusieurs rencontres de Coupe d'Europe à Saint-Gall au lieu du Letzigrund, ce qui lui fait fatalement perdre de l'argent. Son président Ancillo Canepa est amer.

«Le fait que nous devions jouer des matchs de Coupe d'Europe, les moments forts d'une saison, à l'extérieur, est déjà difficile à digérer. Mais en plus nous devons évoluer sur une pelouse qui ne mérite pas cette appellation. Aucun terrain au monde ne peut survivre à sept concerts en l'espace de quelques semaines.» Ancillo Canepa dans la NZZ

Image: KEYSTONE

Que le FCZ (et GC, autre pensionnaire du stade) se rassure: aucun concert n'est prévu cette année après ceux d'Ed Sheeran et la pelouse sera entièrement remplacée.