Rien n'arrête Franck Surdez en ce début de saison.

Cette ancienne pépite de Xamax vit sa meilleure vie en Belgique

Le Neuchâtelois Franck Surdez, 22 ans, est devenu cette saison un titulaire indiscutable à La Gantoise. Il s'apprête à affronter Chelsea, ce jeudi à 21h en Conference League.

C'était un pari audacieux. Il semble aujourd'hui réussi. L'ancien xamaxien Franck Surdez avait quitté la Suisse l'hiver dernier pour rejoindre La Gantoise en première division belge. Il avait fait le grand saut à l'étranger à l'âge de 21 ans et après avoir disputé 54 matchs de Challenge League à Neuchâtel, donc sans passer par la case Super League.

Franck Surdez savait en janvier dernier qu'il serait compliqué de se frayer une place dans l'effectif de La Gantoise. S'il n'est pas le club le plus titré de Belgique, il reste une institution au pays du surréalisme. Très bien structuré et doté d'une arène moderne de 20'000 places, similaire à celle de Saint-Gall, le KAA Gent est presque de toutes les campagnes européennes ces dernières saisons.

Huitième de finaliste de la Ligue des champions en 2016, il a atteint il y a deux ans les quarts de finale de la Conference League, éliminé par West Ham.

Débarqué en pleine saison dans un championnat de Pro League jugé plus fort que notre Super League, le Neuchâtelois a d'abord ciré le banc. Il est ensuite apparu de manière régulière en cours de partie durant les play-offs et a délivré deux passes décisives avant de se blesser à l'ischio. Six mois relativement compliqués, comme le joueur s'y attendait. Un certain temps d'adaptation a été nécessaire, de manière à appréhender un jeu plus physique, plus rapide et plus tactique.

L'acclimatation est désormais terminée. Les Buffalos ont nommé cet été Wouter Vrancken, vice-champion de Belgique avec le KRC Genk en 2023, au poste d'entraîneur, et il a fait de Franck Surdez un titulaire en puissance. L'ailier a gagné sa place à l'entraînement et lors des matchs de préparation et est aujourd'hui plébiscité sur le flanc gauche de l'attaque. Sur les neuf rencontres disputées jusqu'à présent par La Gantoise en championnat, le Suisse a figuré dans le onze de départ à huit reprises.

Franck Surdez (à gauche) a bien grandi depuis qu'il a quitté son club formateur.

Ce temps de jeu accordé se traduit par des statistiques affolantes. Non seulement Franck Surdez a ouvert son compteur but face à Malines le 15 septembre dernier, mais en plus, il totalise déjà cinq passes décisives depuis le début de l'exercice.

La dernière en date remonte au week-end précédent, contre Louvain, lorsqu'il a déserté son côté gauche pour lancer à l'opposé du terrain Noah Fadiga en profondeur. Le Neuchâtelois avait auparavant participé à l'ouverture du score. Son contrôle de la poitrine orienté, puis sa manière de temporiser le jeu pour servir dans la brèche son latéral lancé à toute vitesse, ont créé le décalage. Cette action témoigne des qualités techniques de Franck Surdez et de son excellente vision du jeu.

Il n'est donc pas étonnant de voir le joueur formé à Xamax être à ce jour leader du classement des passeurs de Pro League, avec un ratio d'un assist toutes les 72 minutes.

Franck Surdez fait donc le bonheur de La Gantoise et impressionne au plat pays, loin des montagnes jurassiennes. Dans le Clubhouse qu'il présente sur Youtube, le journaliste sportif belge, Sacha Tavolieri, a récemment fait de lui son joueur de la semaine après sa performance lors du succès 4-2 de La Gantoise face au FC Bruges, dans ce que l'on appelle la Bataille des Flandres. Le présentateur n'a pas manqué de vanter les talents du Neuchâtelois et de saluer tant sa maturité que sa simplicité.

«Je trouve qu'il a un certain enthousiasme, une fraîcheur assez intéressante. Puis c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui a une simplicité et une certaine humilité, ce qui est assez captivant pour son jeune âge. Il faut savoir qu'il a grandi sans son père. Sa maman l'a élevé seule et il réside seul à Gand avec son frère en études à distance. Il a une vie un peu particulière, et je trouve qu'il a du mérite. Franck Surdez, grand, grand talent, à suivre cette saison.» Sacha Tavolieri, journaliste belge

La Gantoise pointe à la troisième place du classement de Pro League après neuf journées de championnat. Une position qui, si elle est maintenue, permettrait aux Flandriens de participer à «la phase pour le titre» en fin de saison, ce à quoi le KAA Gent n'a plus été convié depuis l'exercice 2018/2019. Autre preuve de l'apport indéniable du Suisse au sein de l'équipe ces dernières semaines.

Le championnat reste néanmoins encore long. Et pour l'heure, Franck Surdez se prépare à affronter Chelsea en Conference League, dans la mythique enceinte de Stanford Bridge. C'est une nouvelle étape de sa jeune et brillante carrière qu'il va franchir, ce jeudi à 21h, avant des retrouvailles attendues avec la Suisse, d'abord en octobre à Lucerne en compagnie des moins de 21 ans, contre la Finlande, puis en novembre sur la pelouse de Lugano, toujours en Conference League.