Sam Darnold, révélation de ce Super Bowl 2026, soulève le trophée après la victoire des Seahawks. Keystone

Voici les grands vainqueurs du Super Bowl 2026

Six ans après leur dernier sacre, les «Pats» ont échoué à devenir la première franchise de l’histoire à décrocher sept titres du Super Bowl: ils se sont inclinés ce dimanche face aux Seahawks de Seattle.

Andrew MARSZAL, Santa Clara, etats-Unis / afp

Plus de «Sport»

Les Seattle Seahawks et leur défense étouffante ont remporté un deuxième Super Bowl en dominant les New England Patriots 29 à 13 dimanche à Santa Clara (Californie). La rencontre, d’abord fermée, s’est emballée après la pause et un spectacle endiablé de l’artiste portoricain Bad Bunny, qui a porté un message d’unité pour le continent américain.

Titrés pour la deuxième fois après 2014, les Seahawks n’avaient plus disputé de Super Bowl depuis une défaite en finale contre les Patriots du «GOAT» (plus grand de tous les temps) Tom Brady en 2015. Les Patriots, après plusieurs saisons moribondes, visaient un 7e titre record après les six glanés entre 2002 et 2019 avec le légendaire quarterback.

Son héritier Drake Maye, deuxième meilleur joueur de la saison NFL, a finalement fait son âge (23 ans) lors de ce match en haute tension, où la défense adverse l'a harcelé avec succès.

Après avoir bâti un matelas de 12 points au pied, les Seahawks ont à la fois inscrit et encaissé deux touchdowns dans le 4e quart-temps, réussissant plusieurs interceptions décisives grâce à leur défense.

L'équipe de l'Etat de Washington a pu compter sur son propre manieur de ballon Sam Darnold (28 ans, un touchdown), anonyme passé sans succès par quatre franchises avant de trouver la lumière dans le nord-ouest du pays cette saison.

L'entraîneur Mike MacDonald célèbre la victoire de son équipe, ce dimanche. Keystone

Le grand rendez-vous annuel du sport-spectacle et du marketing a réuni 75 000 spectateurs dans le Levi's Stadium de Santa Clara, au sud-est de San Francisco, qui accueillera également six rencontres de la Coupe du monde de football cet été. (mbr/afp)