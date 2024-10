Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont pas encore réussi à trouver leur rythme de croisière après un Euro réussi. Image: keystone

Voici ce que risque la Nati en cas de relégation

Avec trois défaites en autant de matchs de Ligue des Nations, l'équipe de Suisse, qui reçoit le Danemark ce mardi (20h45), pourrait basculer en Ligue B. Voici les conséquences.

Niklas Helbling

Lors de la précédente édition de la Ligue des Nations (2022), la Nati avait déjà débuté la compétition par trois défaites, mais elle avait ensuite facilement évité la relégation grâce à trois victoires lors des matchs retour. A l'époque, la situation était toutefois plus simple que maintenant - et les conséquences d'une relégation en Ligue B moins importantes.

La relégation est-elle encore évitable?

Oui, la Suisse peut encore éviter la dernière place de son groupe, synonyme de relégation automatique. Elle peut même espérer terminer 2e et se qualifier pour les quarts de finale du tournoi au printemps prochain, mais pour cela elle doit remporter ses trois derniers matchs du groupe et espérer une contre-performance de ses rivaux. Le goal-average a aussi son importance: pour que la Suisse passe devant le Danemark en cas d'égalité de points, elle doit battre son adversaire de ce mardi par au moins trois buts d'écart.

Le classement actuel

Il est toutefois peu probable que la Nati y parvienne dans sa forme actuelle. L'équipe de Murat Yakin doit surtout écarter la menace de relégation qui pèse sur ses épaules.

Rappelons que si le 4e de chaque groupe est relégué, les 3es du groupe de la ligue A jouent en matchs aller-retour contre l'un des quatre deuxièmes du groupe de la ligue B. Il s'agit actuellement de l'Angleterre, l'Autriche, la République tchèque et le Pays de Galles.

Si la Suisse s'incline mardi soir face au Danemark et que la Serbie s'impose dans le même temps face à l'Espagne, la relégation directe serait en revanche scellée.

Quelles seraient les conséquences d'une relégation?

La première conséquence est la purement formelle: la Suisse devrait évoluer en Ligue B de la Ligue des Nations lors de la saison 2026/27 et aurait ainsi des adversaires nettement moins attrayants. Au lieu d'affronter des sélections de premier plan comme l'Espagne, l'Allemagne ou la France, elle serait confrontée à des pays comme l'Albanie, l'Irlande ou la Slovénie. L'intérêt des spectateurs et peut-être aussi le nombre de visiteurs dans les stades devraient être nettement plus faibles. En outre, l'UEFA verse des primes de victoire moins élevées dans la Ligue des nations B.

Un duel contre le champion d'Europe en titre n'arriverait pas en Ligue B. Image: keystone

D'autre part, et c'est là que les choses se compliquent un peu, une relégation pourrait également avoir des conséquences sur la qualification pour la Coupe du monde 2026. En effet, la Suisse pourrait se retrouver dans un groupe plus difficile si elle ne parvenait pas à se hisser à la 2e place de la Ligue des Nations.

Dans quelle mesure la Suisse est-elle concernée?

Si la Nati poursuit sa série négative en Ligue des Nations, elle risque de tomber dans le deuxième chapeau, ce qui signifie qu'au moins un adversaire de premier plan l'attend pour les qualifications à la Coupe du monde. Comme seuls les douze vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, la situation de départ ne serait pas simple pour l'équipe du capitaine Granit Xhaka. Les douze meilleurs 2es de groupe se disputeront les quatre billets restants pour la Coupe du monde avec les quatre meilleures équipes de la Ligue des nations qui ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du monde.

Comment les pots sont-ils répartis au tirage au sort?

Les 54 (ou 55 en cas d'admission de la Russie) pays membres de l'UEFA sont répartis en cinq pots. Les quatre premiers pots contiennent douze équipes, le cinquième six nations (sept avec la Russie). Les huit quarts de finalistes de la Ligue des nations sont placés dans le premier pot. La suite de la répartition se fera selon le classement mondial de la FIFA. Les quatre places restantes dans le premier pot seront également attribuées de cette manière.

Actuellement, la Suisse, 10e parmi les membres de l'UEFA, serait assurée de figurer dans le premier chapeau. Mais cela pourrait encore changer. Certes, il ne devrait plus y avoir de grandes évolutions dans le classement mondial d'ici le tirage au sort des qualifications le 13 décembre, mais si quatre nations classées devant la Suisse devaient manquer les quarts de finale de la Ligue des nations, la Nati serait dans le deuxième pot.

Que faudrait-il faire pour que cela arrive?

L'Angleterre, qui est actuellement en ligue B, revendique définitivement l'une des quatre places au classement mondial dans le premier pot. Il en va de même pour l'Italie, la France ou la Belgique, qui se trouvent toutes dans le même groupe de la Ligue des nations - un pays manquera donc les quarts de finale - et qui sont placées devant la Suisse dans le classement mondial. Mais pour que la Nati se retrouve effectivement dans le deuxième pot, il faudrait encore que deux autres scénarios se réalisent :

Le Portugal ou la Croatie devraient rater les deux premières places dans le groupe avec la Pologne et l'Écosse. L'Allemagne ou les Pays-Bas devraient manquer les deux premières places dans le groupe avec la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine.

Si un seul de ces deux scénarios devenait réalité, il serait toujours possible que le Danemark dépasse la Suisse au classement mondial de la FIFA, mais finisse 3e dans le groupe de la Ligue des Nations derrière la Serbie. Actuellement, seuls quelques points séparent la Suisse, 10e équipe européenne, du Danemark, 11e.

Il faudrait donc que beaucoup d'éléments soient en défaveur de la Nati pour que celle-ci se retrouve dans le deuxième pot. Mais ce n'est pas impossible, d'autant plus que cela ne dépend que partiellement de Murat Yakin et de ses hommes. Car ce n'est que si la Suisse s'assure la 2e place de la Ligue des Nations qu'elle pourra définitivement rester dans le premier chapeau, sinon elle aura besoin d'un coup de pouce.