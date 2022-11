Messi et Ronaldo jouent aux échecs et on connaît le résultat final

Image: Louis Vuitton

Messi et Ronaldo se sont défiés aux échecs et on connaît le résultat final

Louis Vuitton a réuni dans sa dernière publicité les deux meilleurs joueurs du monde autour d'un échiquier. Le positionnement des pièces n'est pas le fruit du hasard. Alors, qui a gagné?

C'est une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit les deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s'affronter dans une partie d'échecs. C'est la première fois que l'Argentin et le Portugais figurent ensemble dans une publicité.

Le cliché a été réalisé par la célèbre photographe Annie Leibowitz. Evidemment, rien n'a été laissé au hasard. Et surtout pas la position des pièces sur l'échiquier! On imagine volontiers qu'aucun des deux joueurs n'aurait aimé être mené par son plus vieux rival dans ce jeu d'esprit et d'intelligence tactique. Alors comment faire pour ne froisser aucune des deux stars?

La partie en détails

C'est simple: les auteurs de la campagne publicitaire ont reproduit une partie qui s'est terminée...par un match nul!

Cette partie, c'est celle disputée entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura il y a 5 ans.

Si la marque Louis Vuitton a décidé d'exploiter le déroulé de ce match, ce n'est pas seulement pour son résultat final; c'est aussi parce qu'il avait opposé deux des meilleurs joueurs de leur génération: Carlsen (joué par Ronaldo) avait les Blancs, Nakamura (incarné par Messi) avait les Noirs.

Il semble donc qu'aux échecs comme en football, il soit impossible de départager Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Précisons tout de même que Magnus Carlsen est le meilleur joueur d'échecs actuel...