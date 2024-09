Première difficile à domicile en tant que gardien n°1 pour Gregor Kobel. Image: KEYSTONE

Incapable de renverser des Espagnols à 10, la Nati est en danger

L'équipe de Suisse s'est inclinée 4-1 dimanche à Genève face aux champions d'Europe en titre, rapidement réduits à dix. Son prochain match en Serbie sera décisif en vue du maintien en Ligue A.

Plus de «Sport»

Il ne fallait pas être en retard à la Praille ce dimanche soir! Après seulement quatre minutes de jeu, l'Espagne – championne d'Europe en titre – ouvrait déjà le score contre la Suisse dans ce deuxième match de la Ligue des nations version 2024/2025.

C'est Joselu qui a repris de la tête un centre de l'inévitable Lamine Yamal, après que ce dernier a mystifié la défense helvétique sur son côté droit. Kobel s'est interposé de manière autoritaire, mais le ballon avait entièrement franchi la ligne. Du moins, on ne sait pas. Il n'y a pas de goal-line technology en Ligue des nations et les images de la VAR n'ont pas permis de déjuger l'arbitre.

Le jeu a repris et la Suisse a cru égaliser dans la foulée. Or le but du Montpelliérain Omeragic, magnifiquement construit, a été annulé, la faute à une main helvétique au début de l'action. Toute heureuse, la Roja inscrivait la réalisation du 2-0 quelques minutes plus tard. Un but signé Fabian Ruiz après un numéro de l'autre feu follet espagnol: Nico Williams (13e).

La doublette Yamal-Williams avait fait énormément de dégâts à l'Euro. Il en a été de même ce dimanche au Stade de Genève avant même le quart d'heure de jeu.

Lamine Yamal sur le centre menant à l'ouverture du score. image: Keystone

La Suisse n'était pourtant pas au fond du trou. On sentait offensivement sa présence et le carton rouge concédé par Robin Le Normand – et provoqué par le solide Breel Embolo admirablement lancé par Manuel Akanji – l'a confirmé. Or le coup-franc obtenu sur cette situation dangereuse n'aboutissait malheureusement pas: barre transversale de Zeki Amdouni (25e).

Jouer à 10 n'a pas empêché les Espagnols de tenir le ballon comme ils savent si bien le faire. Mais la Suisse s'est installée, et les Ibériques n'ont eu d'autres choix que de se projeter en contre-attaque. La Nati a fait plaisir à voir et a réduit le score sur corner par Zeki Amdouni, suite à une déviation de Breel Embolo (41e). Elle a ensuite poussé et aurait pu bénéficier d'un pénalty pour une main de Yamal dans la surface de réparation. La fin de ce premier acte animé a été à son avantage, de bonne augure pour la suite de la partie pensait-on.

Or l'équipe de Suisse n'est jamais parvenue à égaliser. Il y a bien eu cette réussite à l'initiative de Zeki Amdouni au retour des vestiaires, mais le but helvétique a été annulé le corner de Vargas étant sorti des limites du terrain (48e).

Cette rencontre était décidément marquée par les décisions arbitrales et les interventions de la VAR.

Dans un match qui aurait pu devenir irrespirable, la Nati a mis la pression sur le but espagnol, enchaînant notamment les corners sous une pluie battante. Or il y avait du déchet dans le dernier geste et les offensives étaient moins impactantes qu'en fin de première mi-temps. L'intensité est redescendue et les timides «Nati» venus des tribunes n'ont pas amené la rébellion escomptée. Dans ce contexte, c'est Fabien Ruiz qui a marqué le but du break dans une défense helvétique dépassée (77e), avant que Ferran Torres ne porte la marque à 4-1 (80e).

Alors que le Danemark a battu la Serbie 2-0 plus tôt dans la soirée, la Suisse est dernière du groupe D après deux journées. Elle devra se reprendre en octobre et prendre des points lors d'un déplacement périlleux en Serbie si elle veut rester en vie dans cette poule. Il apparaît néanmoins que la Nati obtiendra dans le meilleur des cas la place de barragiste. Elle doit craindre la quatrième et dernière position synonyme de relégation directe en Ligue B.