Milos Ivanovic (FC Klingnau) a écopé d'une très lourde sanction qu'il ne comprend pas. Image: Alexandre Wagner

Injustement sanctionné, un footballeur amateur se rebiffe contre l'ASF

Milos Ivanovic – joueur de 2e Ligue – a été suspendu pour cinq ans et demi après avoir commis des fautes graves en finale de la Coupe d'Argovie. Alors que la sanction s'avère démesurée, il arpente toujours les terrains en ce début de saison et est désormais soutenu par l'avocat de Murat Yakin.

Nik Dömer

Le FC Klingnau ne vous dit certainement rien. Il s'agit d'un modeste club de 2e Ligue, basé dans le canton d'Argovie. C'est là-bas que joue Milos Ivanovic, un excellent footballeur amateur originaire de Baden. Sa présence sur le terrain est néanmoins surprenante en ce début de saison. Et pour cause, il a été suspendu en juin par les autorités du foot suisse pour une durée de cinq ans et demi.

La raison de cette importante suspension? Milos Ivanovic s'est distingué d'une bien triste manière en mai dernier lors de la finale de la Coupe d'Argovie entre le FC Klingnau et le FC Suhr. Une bagarre houleuse a éclaté sur le terrain et Ivanovic – en simple spectateur (rupture des ligaments croisés) – s'est mêlé à l'altercation. Il s'en est pris verbalement à des membres de l'Association argovienne de football (AFV) qui, depuis, reproche au joueur différentes infractions.

On constate dans une lettre de la Commission de contrôle et de discipline de l'Association suisse de football (ASF) les entorses suivantes: comportement physiquement agressif envers l'adversaire et le quatrième arbitre, comportement antisportif flagrant (crachats) envers un officiel de l'AFV, insultes grossières envers les arbitres, les officiels de l'AFV et le quatrième arbitre, et enfin, menaces envers un officiel de l'AFV.

Milos Ivanovic aurait dégoupillé. image: Alexandre Wagner

C'est ainsi que la Commission de contrôle et de discipline a décidé de suspendre le joueur pour cinq ans et demi. La peine est lourde et s'explique par la récidive. Ivanovic, 26 ans, a déjà commis une faute en 2019. Il avait à l'époque été suspendu durant deux ans.

Un célèbre avocat au soutien de Milos Ivanovic

Sans surprise, Milos Ivanovic et le FC Klingnau voient les choses différemment. Ils jugent cette décision arbitraire et estiment que la sanction est exagérée. Ils sont catégoriques: à l'exception de quelques insultes et d'une légère poussette envers le quatrième arbitre, il n'y a pas eu d'autres fautes. Ce point de vue est en partie partagé par Ömer Yelli, le président du FC Suhr, adversaire de Klingnau en finale. Il avait à l'époque tenté de calmer les ardeurs de chacun et soulignait déjà en juin dernier:

«Quand j'ai vu que Milos avait été suspendu aussi longtemps, j'ai été stupéfait. Je n'ai rien remarqué qui puisse justifier une telle sanction. Il n'y a pas eu d'agressivité entre Milos et nos joueurs» Ömer Yelli, président du FC Suhr, auprès de l'Aargauer Zeitung

Ivanovic a donc fait appel de cette décision. L'affaire est entre les mains de la Commission de recours de l'Association argovienne de football. Pour mettre toutes les chances de son côté, le joueur est maintenant soutenu par un avocat de renom: Me Kai Ludwig, qui a déjà représenté les intérêts de nombreux footballeurs professionnels et entraîneurs suisses, dont le sélectionneur de la Nati, un certain Murat Yakin.

Que va-t-il se passer désormais? Tant que la procédure est en appel, Milos Ivanovic est autorisé à jouer pour le FC Klingnau. Pour l'heure, la date de l'audience n'a pas encore été fixée, mais elle devrait bientôt être connue. Or la décision définitive pourrait mettre du temps à être prononcée. Car même si la Commission de recours de l'AFV confirme le jugement de la Commission de contrôle et de discipline de l'ASF, Ivanovic pourrait porter l'affaire devant l'instance suivante: le Tribunal de recours de l'Association suisse de football. Il y en aurait alors pour plusieurs mois.