Il marque deux merveilles de coups francs et coule le Real

Le milieu d'Arsenal Declan Rice a brillé mardi face au Real Madrid, en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-0), avec deux magnifiques buts.

Deux sublimes coups de canon du milieu de terrain Declan Rice ont notamment permis aux Gunners d'Arsenal de foudroyer le tenant du titre Real Madrid (3-0), en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions mardi.

Autant dire que les Espagnols sont au bord de l'élimination, avant le retour mercredi prochain au Bernabeu.

Declan Rice a logé deux magnifiques coups francs (58e et 70e minutes) dans les filets de Thibaut Courtois, avant un nouveau pétard allumé par Mikel Merino (75e, 3-0). Les deux frappes de Rice se ressemblent: plat du pied, brossées avec un effet rentrant et violentes. Son premier coup franc, qui contourne le mur madrilène, donne même l'impression de ne pas être cadré, avant de revenir dans la cage au ras du poteau gauche grâce à une «trajectoire banane». Le second termine dans la lucarne de Thibaut Courtois, qui ne peut rien faire.

Les deux coups francs en vidéo

Le double buteur, qui n'avait jamais marqué sur coup franc avant ce match, a réagi sur Amazon Prime:

«Je suis heureux, aux anges. Dans quelques années, je me rendrai compte que ce que j'ai fait ce soir était vraiment spécial» Declan Rice

«Il possède l'une des meilleures qualités de frappe que j'ai pu observer dans ma carrière. Je ne suis pas surpris, mais vous l'êtes peut-être», a ajouté Merino, l'autre héros.

De son côté, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne pouvait qu'applaudir en conférence de presse: «Personne ne s'attendait à ce que Rice marque deux buts sur coups de pied arrêtés et il l'a fait».

Le technicien italien a d'ailleurs tenté de retourner cet événement improbable en sa faveur, pour motiver son équipe, qui devra donc remonter ce déficit de trois buts au retour. «En football, tout peut arriver. Nous devons y croire», se persuade Ancelotti. (afp/yog)