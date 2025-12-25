Granit Xhaka et Sunderland ne joueront pas ce 26 décembre 2025, jour de Boxing Day. image: watson

Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais

Le Boxing Day est sacré en Premier League, avec chaque an plusieurs matchs le 26 décembre. Cette année, une seule affiche est au programme. Explication de cette anomalie.

Plus de «Sport»

Une page se tourne provisoirement dans le calendrier du football anglais. Cette année, un seul match de Premier League est programmé le 26 décembre, jour du fameux Boxing Day. Il s'agit de Manchester United - Newcastle, à 21h00.

Une anomalie, quand on sait que cette date est habituellement l’une des plus chargées de la saison, avec une avalanche de rencontres disputées le même jour.

Le Suisse Fabian Schär et Newcastle défient Manchester United ce vendredi 26 décembre. Il s'agit de la seule affiche du Boxing Day. Image: keystone

Ce changement n’a toutefois rien d’un choix délibéré. Dans un communiqué, la Premier League explique «les circonstances qui ont conduit à une réduction du nombre de matchs lors du Boxing Day, affectant ainsi une tradition importante du football anglais».

En cause: la surcharge du calendrier. L’introduction des phases de ligue en Ligue des champions, en Europa League et en Conference League a considérablement augmenté le nombre de matchs disputés avant les phases à élimination directe.

A cela s’ajoutent les règles de la Fifa, qui imposent un minimum de 72 heures de repos entre deux rencontres. La première division anglaise assure avoir pris, comme les années précédentes, «des mesures spécifiques pour offrir davantage de temps de récupération aux clubs pendant la période des fêtes».

Reportage en Egypte, chez la star de Liverpool👇 Mo Salah est critiqué dans sa ville natale

Cette augmentation du nombre de matchs «a conduit à une révision de notre calendrier national», souligne la Premier League, qui mentionne encore une autre variable: la Coupe d'Angleterre. A cause de davantage de matchs européens en semaine, les rencontres de Coupe d'Angleterre ont toutes dû être programmées les week-ends, comme le fait savoir L'Equipe.

Or, la Premier League est contrainte par ses contrats TV de programmer au moins 33 journées de championnat le week-end. Comme la Coupe d'Angleterre occupe déjà beaucoup de week-ends, il fallait absolument utiliser, pour la Premier League, celui des samedi 27 et dimanche 28 décembre. D'où le peu de matchs le vendredi 26, jour de Boxing Day.

Le 26 décembre est donc traité comme un vendredi ordinaire de championnat, avec une seule affiche programmée en soirée. Le reste des matchs de cette 18e journée de Premier League se jouera le samedi et le dimanche.

Le programme de la 18e journée de Premier League image: l'equipe

Une entorse temporaire

Cette entorse à la tradition se veut toutefois temporaire. La Premier League a déjà annoncé son intention de revenir à un Boxing Day «classique» en 2026, lorsque le 26 décembre tombera un samedi.

Car historiquement, le Boxing Day occupe une place à part dans le football anglais. Il offre un divertissement aux fans de football juste après le réveillon, au stade ou derrière la TV, alors que le monde occidental, en fête, tourne au ralenti. La première rencontre à cette date remonte à 1888, et jusqu’en 1965, des matchs étaient même disputés le jour de Noël.

Le dernier bouleversement comparable date de 1982, année durant laquelle aucun match de première division n’avait été joué le 26 décembre. (yog)