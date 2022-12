James Milner et Liverpool (en rouge, ici face à Manchester City juste avant Noël en Coupe de la ligue) retrouvent la Premier League ce lundi lors du Boxing Day. image: keystone

Le Boxing Day est sacré en Premier League: voici l'origine de ce terme

Comme chaque année, il y a des matchs ce 26 décembre en première division anglaise. C'est le fameux Boxing Day. L'appellation n'a rien à voir avec la boxe, malgré le légendaire fighting spirit du foot britannique.

Ruben Schönenberger / ch media

La célébration de la Saint-Etienne, le 26 décembre, a une tradition plus longue que celle de Noël. Même si on en parle aujourd'hui volontiers comme du deuxième jour de Noël, cette fête est en fait dédiée à Etienne, considéré comme le premier martyr chrétien (mort lapidé vers 40 après J-C).

Au Royaume-Uni et dans de nombreux pays du Commonwealth, le 26 décembre est célébré sous l'appellation «Boxing Day». Et elle a un lien avec le fameux Etienne.

Granit Xhaka et Arsenal affronteront West Ham ce lundi 26 décembre, jour de Boxing Day. Image: keystone

L'origine du terme Boxing Day n'est pas totalement élucidée, mais une chose est sûre: elle est liée à la charité. Et Saint-Etienne est vraisemblablement derrière: dans sa fonction de diacre, il s'occupait, entre autres, de distribuer des aumônes aux pauvres.

Plusieurs théories existent pour expliquer l'origine précise de l'appellation «Boxing Day»:

Au 19e siècle, les riches avaient l'habitude, le 26 décembre, d'offrir aux employés de maison des boîtes de Noël (christmas boxes) contenant des petits cadeaux, de l'argent ou parfois des restes du repas de Noël. Le Boxing Day serait alors en quelque sorte le jour du 13e salaire.

(christmas boxes) contenant des petits cadeaux, de l'argent ou parfois des restes du repas de Noël. Le Boxing Day serait alors en quelque sorte le jour du 13e salaire. Selon une théorie proche, le terme remonte à une pratique qui aurait vu le jour aux alentours du 16e siècle: des travailleurs et travailleuses modestes faisaient la tournée de leurs clients le 26 décembre pour récolter des pourboires.

Une autre thèse se rattache non seulement à l'esprit charitable, mais aussi très directement à Saint-Etienne et aux aumônes. Autrefois, les dons des paroissiens étaient placés dans une boîte à aumônes qui était ouverte le 26 décembre et dont le contenu était distribué aux personnes dans le besoin.

Les affiches du Boxing Day en Premier League image: l'équipe

Shopping et succès croissant en Suisse

Quelle que soit l'origine exacte, la signification réelle s'est de toute façon atténuée au fil des années. Aujourd'hui, le Boxing Day est célèbre pour des activités plus mondaines. Ce jour est désormais une grande journée de shopping, durant laquelle on dépense l'argent et les bons-cadeaux reçus à Noël ou on échange les cadeaux.

Mais en Grande-Bretagne, cette île folle de football, le Boxing Day est aussi un moment fort du calendrier sportif. Les matchs de Premier League et des autres championnats pros se transforment en sorties familiales et de nombreux touristes viennent aussi dans les stades. En Suisse, le Boxing Day est de plus en plus populaire, par exemple dans les bars sportifs.

En Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, on joue traditionnellement au cricket ce jour-là.

Le Boxing Day est un jour férié officiel au Royaume-Uni depuis 1871. Et s'il tombe un week-end, le lundi suivant est considéré comme un jour férié où de nombreux Britanniques ont congé. La tradition a parfois des côtés agréables!

Adaptation en français: Yoann Graber