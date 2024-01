Fabien Frei (à gauche) à la lutte avec Harry Kane. Image: KEYSTONE

Comment Bâle a-t-il obtenu le droit d'affronter le Bayern en match amical?

Les Rhénans ont reçu l'ogre du championnat allemand dans un Parc Saint-Jacques comble ce samedi (1-1). Tout est parti de l'idée du président David Degen.

Christoph Kieslich

Plus de «Sport»

Ce n'est pas souvent que le FC Bâle, avant un match amical de sa première équipe, lance un appel aux supporters visiteurs en leur demandant d'utiliser les transports publics pour se rendre au stade. C'est pourtant ce qui est arrivé ce samedi, et c'est facilement compréhensible: les Rhénans ont accueilli le plus grand club allemand, et l'un des plus prestigieux au monde, dans un stade comble et à un horaire (15h30) qui coïncidait avec les heures d'ouverture du centre commercial près du stade. Il y avait donc beaucoup de monde dans le quartier du Parc Saint-Jacques samedi.

Cet enthousiasme collectif, on le doit au président du FCB David Degen. C'est lui qui a eu l'idée du match amical face au Bayern et qui, en septembre déjà, a fait jouer ses relations pour organiser une partie très attendue au nord-ouest de la Suisse. Début décembre, les 36'000 billets pour le Parc Saint-Jacques se sont vendus en un clin d'œil si bien que samedi après-midi, le stade étant plein pour la première fois de la saison pour un rendez-vous du FC Bâle.

Le récit du match Après une première période sans but et plusieurs changements des deux côtés à la mi-temps, c'est Bâle qui a ouvert le score peu par Gauto (59e). Le jeune argentin a trouvé le chemin des filets grâce à un subtil ballon piqué au second poteau. C'est Aseko qui a égalisé d'une demi-volée quelques instants après son entrée en jeu (70e). Bâle a ensuite souffert, le Bayern a touché le poteau (83e) mais plus rien n'a été marqué.

Si les spectateurs ont répondu présent, c'est avant tout dans l'espoir de voir de près les stars du football mondial comme Neuer, Kimmich, Müller, Sané ou encore Kane.

Et ils n'ont pas été déçus puisque le Bayern a décidé de jouer le jeu en alignant ses meilleurs éléments. Même si Thomas Tuchel ne disposait pas de Min-Jae Kim (avec la Corée du Sud à la Coupe d'Asie) ni des blessés Noussair Mazraoui (également convoqué pour le Maroc à la Coupe d'Afrique), Serge Gnabry, Konrad Laimer et Bouna Sarr, le coach allemand a fait confiance aux cadres en première période afin de faire de ce FCB-FCB une répétition générale en vue de la reprise du championnat allemand vendredi (le Bayern recevra Hoffenheim).

Contrairement aux années précédentes, le Bayern a renoncé à un camp d'entraînement à Doha cet hiver. Non pas parce que le contrat avec Qatar Airways a expiré, mais parce que les dirigeants bavarois n'ont pas jugé utile d'effectuer toute leur préparation à l'étranger durant la trêve.

Le gros lot pour Bâle

Cette décision a ouvert la porte au FC Bâle pour cette affiche attrayante qui, en plus d'être un test de prestige contre un huitième de finaliste de la Ligue des champions, lui rapporte gros deux semaines avant la reprise de la Super League (à Zurich). Les deux clubs ont convenu d'un partage des bénéfices, ce qui signifie qu'avec des prix d'entrée populaires (dès 19 francs), le FCB devrait toucher plus de 200'000 francs.

A cela s'ajoute un montant pour les droits TV. En Suisse, c'est «Blue» qui a retransmis le match (payant) tandis qu'en Allemagne, la partie a pu être regardée gratuitement (avec un compte) à la télévision et en streaming sur «Dazn».

Adaptation en français: Julien Caloz