Lionel Messi passe devant le trophée qu'il convoite depuis longtemps après sa défaite face à l'Allemagne en finale du Mondial 2014. Image: AP

Messi pourrait entrer dans l'histoire pour une très mauvaise raison

Si l'Argentine s'incline contre la France (dimanche à 16h), l'attaquant deviendra l'un des rares joueurs à avoir perdu deux finales de Coupe du monde en étant titulaire.

Quoi qu'il arrive dimanche dès 16h, lors de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France, Lionel Messi laissera son nom dans les livres d'histoire. Si son pays s'impose, il remportera le seul titre qui manque encore à son formidable palmarès; s'il s'incline en revanche, le numéro 10 fera partie de ces quelques joueurs qui ont échoué deux fois en finale de Mondial tout en étant titulaire.

Jusqu'à présent, dix footballeurs ont eu la douleur de perdre deux fois le match le plus important de leur carrière.

Ils sont quatre, côté RFA. Quatre membres de l'Allemagne de l'Ouest ont en effet échoué en 1982 face aux Italiens (3-1) puis en 1986 contre les Argentins (3-2). Leurs noms:

Harald Schumacher

Karl Heinz Förster

Hans-Peter Briegel

Karl Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge reste à ce jour le seul capitaine à s'être incliné deux fois en finale. Lionel Messi pourrait le rejoindre dimanche en cas de défaite.

Avant la RFA, ce sont les Néerlandais qui s'étaient illustrés de la plus triste des manières en échouant face aux Allemands de l'ouest justement (1974) puis aux Argentins (1978). Six titulaires ont vécu la double déroute sur le terrain:

Jan Jongbloed

Arie Haan

Wim Jansen

Johan Neeskens

Robert Rensenbrink

Johnny Rep

Rep n'a jamais digéré le second échec face à l'Argentine. «Elle nous a volé la Coupe du monde», a-t-il dénoncé par la suite. Les Néerlandais ont accusé les Sud-américains, qui évoluaient chez eux, d'avoir créé plusieurs incidents pour retarder le début du match de manière à laisser l'équipe visiteuse en proie à la foule déchaînée et hostile des supporters. De fait, la finale a débuté avec une demi-heure de retard et l'Albiceleste s'est imposé 3-1 après prolongation.

La Hongrie, enfin, avait elle aussi échoué en 1938 et 1954 mais avec des joueurs différents. Perdre deux finales reste donc un phénomène marginal mais l'histoire nous enseigne qu'il n'a pas épargné les grands joueurs. Lionel Messi est prévenu.