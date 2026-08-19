Des supporters de la Nati lors de la dernière Coupe du monde. Image: ISI Photos

Grande nouvelle pour les supporters de la Nati

Il sera désormais possible d’assister aux matchs à domicile des équipes nationales masculine et féminine depuis un secteur debout, une configuration propice à l’ambiance et toujours très appréciée des supporters.

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Pour la première fois depuis 25 ans, des places debout, toujours très appréciées des fans, seront mises en place pour les matchs à domicile de l'équipe de Suisse, a annoncé l'Association suisse de football (ASF). Cela concerne les sélections masculine et féminine.

Les supporters pourront en profiter dès les matchs de la Ligue des nations que disputeront les hommes contre la Slovénie (3 octobre) et la Macédoine du Nord (6 octobre) à Lucerne.

Il y en aura aussi pour le match des Suissesses contre Israël en barrage de la Coupe du monde (13 octobre), même si on ne sait pas encore où se déroulera ce duel à gros enjeu.

Cette réintroduction repose sur une décision du Comité exécutif de l'UEFA. Le programme d'observation des places debout, en cours depuis la saison 2022/2023, a été prolongé pour la saison 2026/2027 et étendu à d'autres compétitions de l'UEFA. Jusqu’à présent, ce programme se limitait aux Coupes d'Europe masculine.

Dans son communiqué, l'ASF explique qu'elle est autorisée à proposer des places debout, car celles-ci existent déjà dans les stades de la Swiss Football League depuis au moins trois ans.

(ats/roc)