Vidéo: watson

Poussé à bout par un parieur, ce tennisman a craqué

Les Français Arthur Rinderknech s'est emporté en plein match contre un parieur renommé dans le milieu du tennis.

Plus de «Sport»

Arthur Rinderknech, 28e mondial, a perdu en trois sets (4-6, 7-6, 7-6) contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (51e), dimanche au Masters 1000 de Cincinnati. Le Français avait pourtant un break d'avance au troisième set à 2-0, mais la fatigue et ses 58 fautes directes ont eu raison de lui après plus de 3 heures et 30 minutes de jeu.

La nervosité a également gagné le Varois de 31 ans, diminué par une douleur à la cheville et éprouvé par la chaleur, avec un ressenti de 38 °C. Agacé par un spectateur particulièrement bruyant, qui encourageait Cerundolo après chaque point, Rinderknech a fini par réagir.

Selon L’Équipe, le Français s’est alors approché des tribunes avant de lancer un sonore «Vamos Juan Ma», reprenant la formule utilisée jusque-là par ce fervent soutien de l’Argentin, tout en le fixant du regard.

La scène en vidéo: Vidéo: watson

Ce spectateur a ensuite réagi sur les réseaux sociaux en racontant sa version de l'incident.

«C'était dirigé contre moi: j'ai encouragé Juanma à voix haute pendant tout le troisième set (rien d'explicite ni de grossier, et uniquement après les points) et il s'en était déjà plaint auparavant. Puis, après avoir remporté le break, il s'est approché tout près de moi et m'a crié "VAMOS JUANMA !" pour se moquer de moi. Mais c'est moi qui ai eu le dernier mot.»

Si le parieur (Dan Weston) a finalement eu le dernier mot, c’est aussi parce que son pari lui a rapporté une somme conséquente. Selon une capture d’écran publiée sur son compte X, l’intéressé avait visiblement misé sur l’issue de la rencontre et a pu savourer son gain une fois le résultat acquis.

Image: X

Au bout du compte, le spectateur est donc reparti avec le sourire et un portefeuille bien garni. Rinderknech, lui, aura vécu une soirée nettement plus frustrante, entre la chaleur, les pépins physiques et cette bataille à distance avec un supporter particulièrement démonstratif.

(jcz)