Même sans la Norvège, le tournoi de Viège est maintenu

Il devra sélectionner 25 joueurs pour ces JO (22 joueurs de champ et 3 gardiens). Et avec la présence des pensionnaires de NHL, la concurrence pour faire partie des heureux élus est particulièrement rude.

«La Lettonie et la Slovaquie ayant accepté de jouer l’une contre l’autre dès leur arrivée à Viège, les dates et les heures des matchs de l’équipe nationale suisse lors de ce tournoi à domicile ont pu être maintenues. Nous tenons à remercier cordialement les responsables des fédérations participantes pour leur bienveillance, que nous apprécions à sa juste valeur»

Après la décision des hockeyeurs norvégiens, il y avait des craintes quant à l'annulation pure et simple de l'événement haut-valaisan. Finalement, la fédération suisse a annoncé en ce début d'après-midi avoir trouvé une solution après discussions avec les autres équipes engagées (Lettonie et Slovaquie).

La poisse pour le tournoi des quatre nations à Viège. A deux jours des premiers matchs, la Norvège a annoncé son désistement mardi. La cause? Avec la tournure inquiétante de la pandémie de Covid-19, le gouvernement norvégien a décrété un confinement partiel lundi et recommande fortement de renoncer à tout voyage à l'étranger.

Ex-international polonais, Mirosław Tłokinski affirme que Lionel Messi est «le meilleur joueur de la décennie, sans discussion». Mais, faits à l'appui, il soutient que son compatriote Robert Lewandowski aurait dû remporter le vote cette année et évoque un syndrome du plombier polonais.

Comme de nombreuses personnes en Europe, vous êtes surpris que Robert Lewandowski n'ait pas reçu le Ballon d'or. Pourquoi?

MIROSLAW TLOKINSKI: Parce que les critères ont brusquement changé et qu'ils sont faits à la tête du client. Attention: si je dois raisonner en termes de jeu et désigner le meilleur joueur de la décennie, il n'y a aucun débat. Personne ne soutient la comparaison avec Messi. Personne. Ni Lewandowski, ni même Ronaldo. Si on parle conduite de balle, accélération, dribble, vision du jeu, capacité à préparer un but, pour soi ou pour l'équipe, Messi n'a aucun égal.