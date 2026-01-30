Le grimpeur jurassien a remporté sa 2e victoire chez les pros. Image: AFP

Un cycliste romand s'impose après une fin d'étape «brutale»

Yannis Voisard a pris les commandes du AlUla Tour en remportant une troisième étape qui s'est terminée en apnée.

Yannis Voisard s'est imposé au sommet de Bir Jaydah Mountain devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita. Le coureur de l'équipe Tudor a détrôné ainsi à la tête du classement général le sprinteur italien Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes.

Le grimpeur jurassien a fait la décision dans la dernière ligne droite, une longe montée qui a mis à rude épreuve les organismes. «Le plus beau final de la saison pour le moment. Dernier kilomètre complètement fou», a réagi un fan de cyclisme sur les réseaux sociaux, tandis que TNT Sports a évoqué «un sprint brutal», la ligne d'arrivée ne semblant jamais arriver.

La fin d'étape en vidéo: Vidéo: extern / rest

«J'attendais celle-là depuis très longtemps, je suis super content, a commenté Voisard qui décroche, à 27 ans, sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Tour de Hongrie en 2023. Je savais qu'il fallait, avec le vent de face, attendre le dernier moment et que j'avais un bon finish sur ce genre d'arrivée» en montée. Le coureur de Fontenais espère bien défendre «jusqu'au bout» son maillot de leader alors qu'il reste encore deux étapes.

La journée a été marquée par ailleurs par une vilaine chute dans une descente à dix kilomètres du but où plusieurs coureurs ont fini à haute vitesse dans les cailloux, se relevant, pour certains, avec le cuissard totalement déchiré.



Evenepoel brille en Espagne Remco Evenepoel a réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe Red Bull Bora en remportant le contre-la-montre par équipes du Trophée Ses Salines, comptant pour le Challenge de Majorque, jeudi dans les Baléares. Prenant des relais appuyés, le triple champion du monde du chrono a été déterminant dans le succès de la formation allemande qui a avalé les 23,8 km en 23 min 55 sec à presque 60 km/h de moyenne. Red Bull Bora, qui alignait aussi Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, a devancé les équipes Movistar, Jayco-AlUla et UAE de respectivement 4, 17 et 19 secondes. «C'est bon pour le moral», a réagi Evenepoel après la victoire de son équie. Image: BELGA MAG

(jcz/afp)