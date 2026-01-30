ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Cyclisme: Yannis Voisard remporte la 3e étape du AlUla Tour

Tudor Pro Cycling Team&#039;s Swiss rider Yannis Voisard celebrates on the podium after winning the third stage of the AlUla Tour cycling race, 142.1km from Winter Park to Bir Jaydah Mountain Wirkah o ...
Le grimpeur jurassien a remporté sa 2e victoire chez les pros.Image: AFP

Un cycliste romand s'impose après une fin d'étape «brutale»

Yannis Voisard a pris les commandes du AlUla Tour en remportant une troisième étape qui s'est terminée en apnée.
30.01.2026, 09:2530.01.2026, 09:25

Yannis Voisard s'est imposé au sommet de Bir Jaydah Mountain devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita. Le coureur de l'équipe Tudor a détrôné ainsi à la tête du classement général le sprinteur italien Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes.

Le grimpeur jurassien a fait la décision dans la dernière ligne droite, une longe montée qui a mis à rude épreuve les organismes. «Le plus beau final de la saison pour le moment. Dernier kilomètre complètement fou», a réagi un fan de cyclisme sur les réseaux sociaux, tandis que TNT Sports a évoqué «un sprint brutal», la ligne d'arrivée ne semblant jamais arriver.

La fin d'étape en vidéo:

Vidéo: extern / rest

«J'attendais celle-là depuis très longtemps, je suis super content, a commenté Voisard qui décroche, à 27 ans, sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Tour de Hongrie en 2023. Je savais qu'il fallait, avec le vent de face, attendre le dernier moment et que j'avais un bon finish sur ce genre d'arrivée» en montée. Le coureur de Fontenais espère bien défendre «jusqu'au bout» son maillot de leader alors qu'il reste encore deux étapes.

La journée a été marquée par ailleurs par une vilaine chute dans une descente à dix kilomètres du but où plusieurs coureurs ont fini à haute vitesse dans les cailloux, se relevant, pour certains, avec le cuissard totalement déchiré.

Evenepoel brille en Espagne

Remco Evenepoel a réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe Red Bull Bora en remportant le contre-la-montre par équipes du Trophée Ses Salines, comptant pour le Challenge de Majorque, jeudi dans les Baléares. Prenant des relais appuyés, le triple champion du monde du chrono a été déterminant dans le succès de la formation allemande qui a avalé les 23,8 km en 23 min 55 sec à presque 60 km/h de moyenne. Red Bull Bora, qui alignait aussi Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, a devancé les équipes Movistar, Jayco-AlUla et UAE de respectivement 4, 17 et 19 secondes.
infobox image
«C'est bon pour le moral», a réagi Evenepoel après la victoire de son équie.Image: BELGA MAG

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
de Klaus Zaugg
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Cette scène de Ligue des champions est folle
Cette scène de Ligue des champions est folle
de Yoann Graber
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
de Yoann Graber
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
de Klaus Zaugg
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
de Team watson
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
de Julien Caloz
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
de Christoph Kieslich
L'OM ne veut plus de son joueur romand
L'OM ne veut plus de son joueur romand
de Romuald Cachod
Le tennis se ridiculise
Le tennis se ridiculise
de Yoann Graber
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
de Klaus Zaugg
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
de Yoann Graber
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
de Yoann Graber
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
de Sven Papaux
Le public de Kitzbühel est ingrat
Le public de Kitzbühel est ingrat
de Romuald Cachod
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
2
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Coco Gauff craque et s’en prend aux organisateurs
La joueuse américaine a complètement explosé mardi dans les coursives de l’Open d’Australie. Elle critique désormais les organisateurs, qu’elle tient pour responsables de la diffusion des images.
Coco Gauff a craqué. Non pas sur le terrain, mais dans les coursives menant aux vestiaires, après sa défaite expéditive 6-1 6-2 face à Elina Svitolina, mardi lors des quarts de finale de l’Open d’Australie. Sur une vidéo massivement partagée sur la toile, on la voit fracasser sa raquette à plusieurs reprises contre le sol.
L’article