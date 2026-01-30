Un cycliste romand s'impose après une fin d'étape «brutale»
Yannis Voisard s'est imposé au sommet de Bir Jaydah Mountain devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita. Le coureur de l'équipe Tudor a détrôné ainsi à la tête du classement général le sprinteur italien Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes.
Le grimpeur jurassien a fait la décision dans la dernière ligne droite, une longe montée qui a mis à rude épreuve les organismes. «Le plus beau final de la saison pour le moment. Dernier kilomètre complètement fou», a réagi un fan de cyclisme sur les réseaux sociaux, tandis que TNT Sports a évoqué «un sprint brutal», la ligne d'arrivée ne semblant jamais arriver.
La fin d'étape en vidéo:
«J'attendais celle-là depuis très longtemps, je suis super content, a commenté Voisard qui décroche, à 27 ans, sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Tour de Hongrie en 2023. Je savais qu'il fallait, avec le vent de face, attendre le dernier moment et que j'avais un bon finish sur ce genre d'arrivée» en montée. Le coureur de Fontenais espère bien défendre «jusqu'au bout» son maillot de leader alors qu'il reste encore deux étapes.
La journée a été marquée par ailleurs par une vilaine chute dans une descente à dix kilomètres du but où plusieurs coureurs ont fini à haute vitesse dans les cailloux, se relevant, pour certains, avec le cuissard totalement déchiré.
(jcz/afp)