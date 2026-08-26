Alessandro Romano a brillé pour ses débuts avec Cagliari samedi.

Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse

Fils d’un ancien joueur de Delémont, Alessandro Romano (20 ans) est au centre de toutes les attentions depuis ce week-end. Voici cinq choses à savoir sur cette pépite dont la Nati pourrait bientôt profiter.

Plus de «Sport»

Il n'a pas raté ses débuts

Alessandro Romano a été décisif dès son premier match avec Cagliari, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Samedi, sur la pelouse de Parme, le milieu de terrain de 20 ans a inscrit l’unique but de la rencontre, sous les yeux de Roberto Mancini. De quoi taper dans l’œil du sélectionneur italien, venu spécialement à Parme pour observer les jeunes pépites du football transalpin. Or Alessandro Romano en fait clairement partie.

Alessandro Romano a marqué samedi son premier but en Serie A, dès son premier match avec Cagliari. Sa frappe limpide du gauche a battu le gardien de Parme avant de terminer sa course dans la lucarne. Un envoi «télécommandée», selon la presse italienne, qui a permis à son équipe de s'imposer 1-0 sur la pelouse de Parme.



Le but est à voir dès 1'30. Vidéo: YouTube/Serie A

Au-delà de cette réussite, c'est surtout la performance d'ensemble du jeune milieu de 20 ans qui a marqué les esprits. Romano a d'ailleurs obtenu la meilleure note du match dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, avec ce commentaire élogieux:

«C'est déjà une valeur sûre, un tigre dans le moteur du milieu de terrain de Cagliari»

Il est dans le club parfait

Le natif de Winterthour a atterri dans un environnement propice à son éclosion. Fabio Pisacane est réputé en Italie pour sa capacité à faire confiance aux jeunes et à les valoriser. «Avec les jeunes, c’est un maître», écrivait d’ailleurs la presse italienne cet été au sujet d’Alessandro Romano justement.

Pisicane est du genre démonstratif sur la touche. Keystone

Pisacane accorde une telle importance aux jeunes talents qu’il a même suivi une formation pour mieux comprendre leur génération et adapter sa manière de communiquer avec eux.

«J’ai suivi une formation sur la génération Z, c’est-à-dire ceux qui sont nés entre 1995 et le début des années 2010. Je veux connaître leur univers, parce que je veux savoir sur quels leviers agir. Ils vivent de compliments et de peu de reproches. Notre génération, c’était celle du “quand les choses se corsent, les durs se mettent à jouer”. La génération Z, elle, raisonne plutôt comme ça: “quand les choses se corsent, c’est peut-être que tu n’es pas à ta place”.»

Il fait aussi des heureux en Challenge League

Le succès actuel d'Alessandro Romano a des répercussions jusque dans le championnat suisse de 2e division. Le jeune prodige, qui a grandi à Dietlikon (ZH), a en effet appris le football au FC Winterthour. Or lors de son départ chez les jeunes de l'AS Rome à l'âge de 16 ans, le club de la Schützenwiese s'est assuré une participation de 15% sur une éventuelle revente, rapporte Blick. Son transfert à Cagliari permet donc au club zurichois de toucher près d’un million d’euros des années après. Le temps que Romano fasse son apprentissage à la Roma puis en Serie B avec La Spezia (19 matchs la saison dernière).

Il a plusieurs modèles

Interrogé sur ses modèles par «watson» en 2022 déjà, Alessandro citait Cristiano Ronaldo et Fabian Ruiz. Mais son plus grand modèle restait son frère Luca.

«J’ai pu tout observer chez lui et l’imiter. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Je suis très heureux et fier d’avoir un frère comme lui. Bien sûr, je peux aussi profiter des conseils de mon père, qui m’aident lorsque j’en ai besoin.»

C'est son père Umberto qui lui a transmis la passion du football. Ce dernier a joué dans différentes équipes suisses, dont Delémont à la fin des années nonante (il y a disputé 58 matchs), avant de devenir entraîneur en 2009.



Umberto Romano a aussi marqué Stéphane Chapuisat lors d'un match entre Winterthour et le LS. Image: KEYSTONE

Mais comme Romano n’a encore jamais été aligné avec l’équipe de Suisse A et qu’il possède également la nationalité italienne, son avenir international reste ouvert.

On en parle ici: La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot

Il peut toujours choisir de représenter les deux pays au plus haut niveau. S'il continue de flamber, les deux Fédérations devraient lui faire les yeux doux.

Il a un talent méconnu

Alessandro Romano semble avoir tous les atouts pour s’imposer comme une future star. Car le talent d’un grand joueur ne se mesure pas seulement balle au pied: la personnalité compte tout autant. Or le milieu de Cagliari est décrit comme poli, travailleur et posé, des qualités qui expliquent aussi pourquoi il a porté le brassard de capitaine dans la plupart des équipes de jeunes.

Une vidéo publiée récemment sur Instagram a encore renforcé sa popularité en révélant un autre de ses talents: le milieu de 20 ans est polyglotte. Il parle cinq langues: le suisse allemand et l’italien, bien sûr, mais aussi l’allemand, l’anglais et le français. Une langue qu’il a apprise au contact de ses coéquipiers romands en sélection:

«Comme j’avais souvent des coéquipiers francophones, je me suis mis à apprendre la langue avec eux»

Un atout de plus qui pourrait lui être utile s’il choisit de poursuivre son aventure internationale avec la Nati.