Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
Il n'a pas raté ses débuts
Alessandro Romano a été décisif dès son premier match avec Cagliari, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Samedi, sur la pelouse de Parme, le milieu de terrain de 20 ans a inscrit l’unique but de la rencontre, sous les yeux de Roberto Mancini. De quoi taper dans l’œil du sélectionneur italien, venu spécialement à Parme pour observer les jeunes pépites du football transalpin. Or Alessandro Romano en fait clairement partie.
Alessandro Romano a marqué samedi son premier but en Serie A, dès son premier match avec Cagliari. Sa frappe limpide du gauche a battu le gardien de Parme avant de terminer sa course dans la lucarne. Un envoi «télécommandée», selon la presse italienne, qui a permis à son équipe de s'imposer 1-0 sur la pelouse de Parme.
Au-delà de cette réussite, c'est surtout la performance d'ensemble du jeune milieu de 20 ans qui a marqué les esprits. Romano a d'ailleurs obtenu la meilleure note du match dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, avec ce commentaire élogieux:
Il est dans le club parfait
Le natif de Winterthour a atterri dans un environnement propice à son éclosion. Fabio Pisacane est réputé en Italie pour sa capacité à faire confiance aux jeunes et à les valoriser. «Avec les jeunes, c’est un maître», écrivait d’ailleurs la presse italienne cet été au sujet d’Alessandro Romano justement.
Pisacane accorde une telle importance aux jeunes talents qu’il a même suivi une formation pour mieux comprendre leur génération et adapter sa manière de communiquer avec eux.
Il fait aussi des heureux en Challenge League
Le succès actuel d'Alessandro Romano a des répercussions jusque dans le championnat suisse de 2e division. Le jeune prodige, qui a grandi à Dietlikon (ZH), a en effet appris le football au FC Winterthour. Or lors de son départ chez les jeunes de l'AS Rome à l'âge de 16 ans, le club de la Schützenwiese s'est assuré une participation de 15% sur une éventuelle revente, rapporte Blick. Son transfert à Cagliari permet donc au club zurichois de toucher près d’un million d’euros des années après. Le temps que Romano fasse son apprentissage à la Roma puis en Serie B avec La Spezia (19 matchs la saison dernière).
Il a plusieurs modèles
Interrogé sur ses modèles par «watson» en 2022 déjà, Alessandro citait Cristiano Ronaldo et Fabian Ruiz. Mais son plus grand modèle restait son frère Luca.
C'est son père Umberto qui lui a transmis la passion du football. Ce dernier a joué dans différentes équipes suisses, dont Delémont à la fin des années nonante (il y a disputé 58 matchs), avant de devenir entraîneur en 2009.
Mais comme Romano n’a encore jamais été aligné avec l’équipe de Suisse A et qu’il possède également la nationalité italienne, son avenir international reste ouvert.
Il peut toujours choisir de représenter les deux pays au plus haut niveau. S'il continue de flamber, les deux Fédérations devraient lui faire les yeux doux.
Il a un talent méconnu
Alessandro Romano semble avoir tous les atouts pour s’imposer comme une future star. Car le talent d’un grand joueur ne se mesure pas seulement balle au pied: la personnalité compte tout autant. Or le milieu de Cagliari est décrit comme poli, travailleur et posé, des qualités qui expliquent aussi pourquoi il a porté le brassard de capitaine dans la plupart des équipes de jeunes.
Une vidéo publiée récemment sur Instagram a encore renforcé sa popularité en révélant un autre de ses talents: le milieu de 20 ans est polyglotte. Il parle cinq langues: le suisse allemand et l’italien, bien sûr, mais aussi l’allemand, l’anglais et le français. Une langue qu’il a apprise au contact de ses coéquipiers romands en sélection:
Un atout de plus qui pourrait lui être utile s’il choisit de poursuivre son aventure internationale avec la Nati.