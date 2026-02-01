ciel couvert
Hockey: le HCC gagne la National Cup

Thibault Frossard (HCC), gauche, celebre apres avoir marque lors de la finale de National Cup Men 2025/2026 de hockey sur glace entre le HC La Chaux-de-Fonds, HCC, et le HC Sierre, HCS, ce dimanche, 1 ...
Les Chaux-de-Fonniers ont remporté la finale contre Sierre, dimanche. Keystone

La Tchaux remporte la dernière National Cup

Le HC La Chaux-de-Fonds a gagné la finale face au HC Sierre, ce dimanche à domicile. Au terme d'un scénario haletant.
01.02.2026, 18:2101.02.2026, 19:55

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la National Cup en battant le HC Sierre dimanche en prolongation (5-4). Devant leur public, les Abeilles ont conservé leur trophée au terme d'un scénario dingue.

Les deux meilleures équipes de Swiss League se sont rendu coup pour coup dans l'ultime finale de la compétition. Cette Coupe disputée sans les clubs de National League disparaîtra en effet du calendrier dès la saison prochaine.

Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux

Les Chaux-de-Fonniers ont mené 1-0, 2-1 puis 3-2 mais ont vu à chaque fois leurs rivaux valaisans revenir au score. Ces derniers, entraînés par Chris McSorley, ont même pris l'avantage à la 57e minute, mais Anthony Huguenin est allé chercher les prolongations quelques instants plus tard (59e, 4-4).

Huguenin le sauveur

Et après six minutes d'une prolongation disputée à 5 contre 5, ce même Huguenin a marqué le 5-4 d'un nouveau maître tir de la ligne bleue. L'ancien défenseur de Langnau aura été le sauveur des Mélèzes.

Les supporters du HCC lors de la finale de National Cup Men 2025/2026 de hockey sur glace entre le HC La Chaux-de-Fonds, HCC, et le HC Sierre, ce dimanche, 1 fevrier 2026 a la patinoire des Melezes a ...
Le public des Mélèzes a fait la fête dimanche. image: Keystone

Dauphin de Sierre en Swiss League, le HCC envoie donc un message fort avant les play-off. Le départ de Louis Matte et l'arrivée de Teppo Kivelä a semble-t-il donné un nouveau souffle aux Abeilles. (ats/yog)

