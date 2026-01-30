ciel couvert
Tennis: Djokovic bat Sinner en demi de l'Open d'Australie

epa12692757 Novak Djokovic of Serbia reacts during the men&#039;s semifinal against Jannik Sinner of Italy on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Austr ...
Exempté de 8e et vainqueur sur abandon en quart, Novak Djokovic a battu Sinner en demi.Keystone

Djokovic se qualifie pour la finale de l'Open d'Australie

Le Serbe s'est imposé en cinq sets face à Jannik Sinner, ce vendredi à Melbourne. Il défiera Carlos Alcaraz en finale dimanche.
30.01.2026, 15:3230.01.2026, 16:52

Novak Djokovic défiera Carlos Alcaraz (ATP 1) dimanche en finale de l'Open d'Australie. En quête d'un 25e sacre en Grand Chelem, le décuple vainqueur du tournoi a sorti le no 2 mondial Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 vendredi dans la deuxième demi-finale.

«Nole» a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau «Big Two», le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise

Djokovic a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin «Down Under». Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.

Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale. (ats)

