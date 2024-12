Cette scène lors d'Ajoie-Lausanne a entraîné 60 minutes de pénalité

Le meilleur Suisse boude la nouvelle étape de cyclo-cross et s'explique

Grâce à ce succès, Ajoie (14e) revient à neuf points du douzième, Genève, et de l'avant-dernier, Rapperswil, qui a limogé son coach Stefan Hedlund ce dimanche. La formation de Porrentruy tentera de réduire encore l'écart ce dimanche dès 15h45 sur la glace de Fribourg-Gottéron. (yog)

Conséquence: le LHC s'est retrouvé en supériorité numérique pendant 2 minutes, et il en a profité pour ouvrir le score par Michael Hügli (15e).

Après une quinzaine de minutes de discussions, les arbitres ont enfin annoncé leurs décisions: des pénalités de match pour Valentin Pilet et Gavin Bayreuther , et un total de 60 minutes de pénalité réparties entre les différents protagonistes de cette bagarre.

S'en suit une empoignade entre Pilet et Suomela, au terme de laquelle l'Ajoulot assène «cinq coups de poings qui ont fait se mettre à genoux le Finlandais. Une fois par terre, le Top Scorer du LHC s'est tenu la tête entre les mains et Valentin Pilet s'est fait sauter dessus par Gavin Bayreuther. Le défenseur américain n'a également eu aucune chance face à son homologue jurassien», détaille Blick.

Le gardien ajoulot Damiano Ciaccio bloque le puck et, comme il est de coutume, le défenseur Valentin Pilet vient protéger son portier face aux attaquants adverses (notamment Damien Riat).

Ça a sérieusement chauffé entre le HC Ajoie et le Lausanne HC, samedi soir. La scène brûlante a eu lieu à la 14e minute, où une violente bagarre impliquant plusieurs joueurs des deux équipes a abouti sur... 60 minutes de pénalité! Un fait rare dans le hockey suisse. On rembobine.

Une bagarre entre hockeyeurs jurassiens et vaudois, samedi soir en National League, a donné beaucoup de fil à retordre aux arbitres.

