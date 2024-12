Un hockeyeur suisse est trop pauvre pour rester dans son club

Silvan Wyss (31 ans) est très déçu de l'offre de prolongation de contrat que lui a faite Olten. Le Soleurois dévoile le salaire proposé, qu'il explique ne pas pouvoir accepter.

Marcel kuchta / ch media

Plus de «Sport»

Le directeur sportif du EHC Olten, Thomas Roost, a du pain sur la planche ces jours: douze contrats de hockeyeurs expirent au printemps prochain. Notamment ceux des deux chouchous du public, Eliot Antonietti et Silvan Wyss.

Les négociations ont abouti ce mercredi avec le premier, qui a prolongé son bail d'un an avec le club soleurois. Mais la situation est beaucoup plus délicate avec le second.

Eliot Antonietti sera un joueur d'Olten jusqu'à la fin de la saison 2025/26. Image: KEYSTONE

Après deux pertes consécutives de plusieurs millions, Olten doit faire attention à ses finances. Le changement d'entraîneur cet automne (Christian Wohlwend à la place de Gary Sheehan) n'a rien arrangé.

Alors le club a fait une offre de prolongation à son attaquant Silvan Wyss (31 ans) revue à la baisse par rapport à son contrat actuel.

«Je suis très déçu de l'offre qui m'a été faite», avoue le natif de Bienne, qui dispute sa huitième saison à Olten.

«Une famille à nourrir »

Il déplore surtout la manière dont les tractations se sont passées:

«Après que j'ai refusé l'offre à des conditions inférieures, les négociations ont été déclarées terminées et l'offre retirée»

Autrement dit, Wyss a été mis devant le fait accompli: une offre à prendre ou à laisser. Point final.

Silvan Wyss est dans une impasse à Olten. image: freshfocus

L'attaquant souligne qu'il continuerait très volontiers à jouer pour l'EHC Olten.

«C'est ma maison depuis huit ans. Je me sens bien et en forme, je m'amuse, j'aime être avec mes coéquipiers. Mais pas à n'importe quel prix. J'ai une famille à nourrir.»

Même le fait qu'il se soit récemment lancé dans l'immobilier avec sa sœur, ce qui lui assure un revenu secondaire, ne change rien au fait qu'il est hockeyeur professionnel et que c'est son métier actuel. Silvan Wyss donne même les chiffres concrets de l'offre d'Olten:

«Je ne mens pas et je joue cartes sur table: 65'000 francs par an ne suffisent pas»

Par mois, cela fait 5'400 francs. L'attaquant soleurois est conscient qu'il ne trouvera guère d'alternatives valables sur le marché. En Swiss League, les équipes qui peuvent payer des salaires correspondants à ses attentes sont peu nombreuses. Et il ne veut pas déménager à travers la Suisse avec sa famille.

C'est donc Olten – avec une offre au rabais – ou rien. Le chouchou du public ne se fait pas beaucoup d'illusions: à moins d'une immense surprise, sa carrière professionnelle s'achèvera donc à la fin de la saison en cours. «Cela fait évidemment mal», confie-t-il.

Des craintes balayées

Malgré toute sa déception, Silvan Wyss sait qu'il trouvera tout de suite sa place dans son nouveau job après sa carrière de hockeyeur. Et aussi qu'il n'a rien à se reprocher: il a toujours fait preuve d'un tempérament de battant sur la glace.

Et le trentenaire le fera jusqu'à son dernier match avec le maillot du EHC Olten. «Ceux qui me connaissent savent que je donnerai toujours tout, d'une manière ou d'une autre», clame-t-il, en balayant ainsi les éventuelles craintes que l'échec des négociations contractuelles ait une influence sur ses performances.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber