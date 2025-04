«Face aux filles, on ne court pas de la même manière»

La Suisse romande est à la traîne à trois mois de l'Euro féminin

Il reste 81 jours avant le début du championnat d'Europe féminin en Suisse. Si «nous sommes en bonne voie» en ce qui concerne l'organisation, assure la directrice du tournoi Doris Keller, il apparaît que Genève peine à vendre ses tickets, alors que Sion sera la seule ville du pays à ne pas avoir de fan zone. Le point sur les préparatifs.

Plus de 500 000 billets sur les 700 000 disponibles ont déjà été vendus. Une belle performance. La capacité maximale peut toutefois paraître faible, «mais il y a plus de journalistes, de caméras, de studios de télévision et de fauteuils roulants», explique Keller.