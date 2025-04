Kevin Pasche a concédé un but de Jesper Frödén après deux minutes en prolongation. image: Keystone

Le LHC a craqué en prolongation

Lausanne s'est incliné 3-2 en prolongation jeudi à Zurich et est désormais mené 2-0 en finale contre les ZSC Lions, qui ont donc fait le break.

Team watson Suivez-moi

Lausanne a concédé une cruelle défaite jeudi lors de l'acte II de la finale des play-offs de National League. C'est Jesper Frödén qui a offert la victoire aux champions en titre après seulement 121 secondes de temps supplémentaire. Le tir sur réception de l'attaquant suédois du «Z», parfaitement servi par Derek Grant, a transpercé le portier du LHC Kevin Pasche.

Deux jours après avoir été dominés dans leur patinoire, les Lausannois ne sont pourtant pas passés loin de mettre fin à la série d'invincibilité à domicile du «Z» en play-offs, qui s'élève désormais à 15 victoires. L'écharpe à leurs couleurs portée par l'un des deux fils de Roger Federer, spectateurs de marque de ce deuxième acte, ne leur a pas porté chance.

Bonne réaction

Comme lors du premier match, Lausanne a concédé l'ouverture du score. A la 5e minute, Justin Sigrist a dérobé le puck à Tim Bozon, qui faisait son retour dans l'alignement du LHC, avant de trouver la faille entre les jambières de Kevin Pasche.

Mais les Vaudois ont bien rebondi après ce mauvais but, profitant même de la suffisance des locaux pour prendre les devants. C'est d'abord Jason Fuchs qui a égalisé dans un angle très fermé après un bon travail de Brendan Perlini derrière la cage de Simon Hrubec (7e).

Pris en défaut sur ce but, le portier tchèque du «Z» a été battu une deuxième fois sept minutes plus tard, au terme d'une bonne séquence lausannoise. Lukas Frick a hérité du puck à l'orée de l'enclave après un envoi contré de Damien Riat, et son tir n'a laissé aucune chance à Hrubec (14e).

Andrighetto égalise

Forts de leur avantage, les hommes de Geoff Ward ont surtout défendu dans le tiers médian. Ils auraient toutefois pu se mettre à l'abri en power-play si un tir lointain et dévié de Bozon ne s'était pas écrasé sur le poteau (29e).

Zurich en a profité pour reprendre le jeu à son compte et à force de pousser, les champions d'Europe en titre ont fini par faire céder Kevin Pasche. L'inévitable Sven Andrighetto a repris un rebond accordé par le cerbère vaudois pour inscrire le 2-2 (39e).

A nouveau tranchants et offensifs, les Vaudois auraient pu faire la différence en troisième période. Ils ont aussi bien tenu à 4 contre 5 avant de finalement craquer en prolongation. Mais le LHC a bel et bien montré qu'il avait les armes pour faire douter Zurich dans cette finale.

