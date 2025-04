Qui du LHC ou des ZSC Lions remportera la finale des play-offs? image: shutterstock-keystone-watson

Un grandissime favori se dégage avant la finale de National League

Lausanne et Zurich entament ce mardi (20h) la finale des play-offs de National League. Une confrontation au meilleur des sept matchs et dans laquelle les ZSC Lions partent largement favoris, si l'on se fie aux principales statistiques, et quand bien même le LHC a de belles cartes à jouer. On vous décrypte cette finale point par point avant le premier acte.

Adrian Bürgler

Duels

Quatre matchs ont été disputés cette saison entre les deux formations. Si chacun a obtenu deux succès, Zurich a dû jouer en février dernier les tirs au but pour s'offrir sa deuxième victoire de la saison face au LHC.

ZSC Lions vs Lausanne HC: 6–3

Lausanne HC vs ZSC Lions: 2–0

ZSC Lions vs Lausanne HC: 1–2

Lausanne HC vs ZSC Lions: 3–4 (après les tirs au but)

Lausanne HC vs ZSC Lions: 1–0

Expected goals (en confrontation directe)

Le LHC, et c'est étonnant, puisqu'il a terminé premier de la saison régulière, n'a pas été extrêmement dominant sur la glace lors des 52 rencontres de qualification. Les rapports d'expected goals ont en effet été régulièrement équilibrés. C'est moins le cas désormais en play-offs, Lausanne maîtrisant davantage ce point. Mais les Vaudois n'atteignent pas les Zurichois, dominateurs au niveau des expected goals, y compris lors de trois des quatre confrontations de la saison face au LHC.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 1–1

Production offensive

Comme la saison dernière, aucune équipe ne parvient à rivaliser en attaque avec les ZSC Lions. Vous réussissez à neutraliser la ligne Denis Malgin, Sven Andrighetto et Rudolfs Balcers? Se présentent face à vous Juho Lammiko, Jesper Frödén et Yannick Zehnder, ou encore l'association Derek Grant, Vinzenz Rohrer et Willy Riedi. Autrement dit, du très lourd.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 1–2

Défense

Comme chacun sait, l'effectif des ZSC Lions ne contient pas uniquement des attaquants de renom. Dean Kukan, Yannick Weber, Patrick Geering, Mikko Lehtonen, Christian Marti: la liste des défenseurs hautement décorés est longue outre-Sarine. Déjà excellents en saison régulière, ces éléments ont encore élevé leur niveau de jeu en play-offs. C'est aussi le cas des Lausannois, emmenés par Gavin Bayreuther, David Sklenicka, Andrea Glauser ou encore Lukas Frick, mais à un tout autre niveau.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 1–3

Style de jeu

Pour avoir une chance de battre Zurich, le LHC devra empêcher les ZSC Lions de s'installer durablement dans la zone offensive, une situation dans laquelle les Zurichois sont extrêmement dangereux en play-offs. Cependant, les Lausannois ont aussi prouvé depuis le début des séries éliminatoires qu'ils sont capables de perturber la construction adverse. S'ils parviennent à bousculer le rythme de croisière des ZSC, la finale pourrait alors se résumer à un duel de rushs. Zurich et ses attaquants rapides sont bien sûr redoutables dans cet exercice, mais les hommes de Marco Bayer sont aussi vulnérables sur ce point en défense. Zurich semble toutefois en mesure de garder l'avantage, malgré tout le talent des Lausannois.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 1–4

Gardiens

En qualification, Kevin Pasche a été le deuxième meilleur gardien du championnat derrière Stéphane Charlin, alors qu'il disputait sa première saison en tant que portier numéro un. Le jeune homme de 22 ans a cependant eu besoin d'un certain temps d'adaptation pour retrouver son rythme en play-offs. Or plus les séries éliminatoires avancent, plus le gardien se montre infranchissable. En face, Simon Hrubec n'est pas aussi brillant qu'à l'accoutumée. Il a non seulement été en difficulté en demi-finale contre Davos, mais en plus, il n'a jamais approché les statistiques de Pasche en saison régulière.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 2–4

Situations spéciales

Les ZSC Lions ont été l'une des équipes les plus faibles en power-play durant toute la saison régulière. Mais en play-offs, ils ont soudain transformé plus d'un tiers des occasions obtenues en supériorité numérique. Ont-ils progressé ou bénéficié au contraire de largesses défensives, face à des adversaires plus faibles? Il y a probablement un peu des deux, alors que Lausanne est également redoutable en power-play.

Le constat est presque identique en infériorité numérique: Zurich a, là-encore, amélioré ses statistiques en play-offs, ce qui est certainement dû, là-aussi, à la faiblesse des adversaires. De son côté, Lausanne semble perdre du terrain par rapport à ses statistiques en qualification. On peut finalement supposer que les chiffres s'équilibreront en finale, mais que les Zurichois conserveront de justesse un petit avantage en situation spéciale.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 2–5

Entraîneurs

La finale Zurich-Lausanne avait opposé l'année dernière deux anciens vainqueurs de la Coupe Stanley. Mais depuis, l'entraîneur des ZSC Lions Marc Crawford a démissionné et Marco Bayer essuie de nombreuses critiques à la tête du collectif zurichois. Il a toutefois qualifié son équipe pour la finale des play-offs, tout en remportant cet hiver la Champions Hockey League. En face, Geoff Ward paraît tout de même beaucoup plus expérimenté. Le Canadien a non seulement atteint la finale la saison dernière, mais en plus, il a conduit Lausanne au match sept, soit à une partie d'un titre historique. Nul doute que le technicien a su tirer les leçons de son échec.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 3–5

Geoff Ward prendra-t-il sa revanche? image: Keystone

Forme et facteurs secondaires

La forme actuelle parle évidemment en faveur des Zurichois. Ils n'ont perdu que trois matchs de play-offs et ont presque toujours convaincu, quand le LHC, lui, a dû jouer sept matchs en quart de finale contre Langnau puis en demi-finale face à Gottéron. Il est donc possible que les Vaudois soient davantage fatigués. Mais Lausanne paraît aussi euphorique. Ceux qui ont vu les scènes de liesse samedi à la Vaudoise aréna savent que les joueurs, les dirigeants et les fans sont impatients de décrocher un titre. Contrairement à l'année dernière, le LHC bénéficie en prime de l'avantage de la glace. Un fait non négligeable quand on sait qu'il y a un an, les sept matchs avaient été remportés par les locaux.

Les hommes de Geoff Ward ont également démontré qu'ils disposaient d'une incroyable force mentale, puisqu'ils ont battu Langnau au match sept et ont éliminé Fribourg alors qu'ils étaient menés 3-1 dans la série. Les ZSC Lions, eux, n'ont pas encore été poussés dans leurs deniers retranchements. On ne sait donc pas comment ils réagiront s'ils venaient à perdre les premiers duels.

Lausanne HC vs ZSC Lions: 4–5

Bilan

Zurich est clairement en mesure de conserver son titre. Largement favoris malgré ce 4-5 relativement serré, les ZSC Lions sont plus dangereux offensivement et défendent également mieux que leurs homologues lausannois. Toutes les statistiques clés ou presque sont d'ailleurs en leur faveur. Ils disposent aussi d'un meilleur effectif et de très loin. Mais il y a un an, alors que le constat de départ était encore plus à l'avantage des Zurichois, Lausanne a livré une série passionnante et a bien failli créer la surprise. Si Kevin Pasche poursuit sa progression en play-offs et que la défense du LHC ne se laisse pas intimider par les stars des ZSC Lions, nous pourrions avoir un nouveau champion de Suisse d'ici quelques jours.