larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Le HC Bienne doit recruter des hockeyeurs rugueux

Le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger (médaillon), a engagé Dominic Zwerger. Mais il doit encore embaucher des hockeyeurs davantage rugueux.
Le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger (médaillon), a engagé Dominic Zwerger. Mais il doit encore embaucher des hockeyeurs davantage rugueux.Image: keystone/watson

Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel

Le HC Bienne a engagé le talentueux attaquant Dominic Zwerger (Ambri), mais le club seelandais – qui défie les ZSC Lions ce mardi (19h45) – doit trouver des joueurs capables de muscler le jeu.
23.12.2025, 19:0223.12.2025, 19:02
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Pour se relancer sportivement, le HC Bienne – actuel 10e de National League – mise avant tout sur les talents issus de sa propre formation. Une stratégie cohérente, à la fois sur le plan sportif et financier. Résultat: sur le marché des transferts, le directeur sportif Martin Steinegger avance avec prudence.

Sa logique est implacable:

«Cela n’a de sens que si nous engageons des joueurs meilleurs que ceux que nous avons déjà»

Difficile de le contredire.

Le classement de National League

Image
image: txt

De la vitesse et de la passion, Bienne n’en manque pas en attaque. Ce qui fait défaut, en revanche, c’est une dose de sang-froid et d’efficacité dans les moments clés. Avec Dominic Zwerger (Ambri), engagé pour quatre saisons dès le prochain exercice, Steinegger a mis la main sur un artiste capable de faire trembler les filets – et de le faire mieux que la plupart des attaquants disposant d’une licence suisse.

Mais pour compléter le tableau, il faut désormais du «Schmirgelpapier». Du papier de verre, en français. Autrement dit: de la densité, de la dureté, une capacité à imposer le respect. Bref, un hockeyeur rugueux, un joueur capable d’éviter que Bienne ne se fasse trop souvent bousculer, tout en apportant quelque chose au jeu.

PostFinance Top Scorer Dominic Zwerger (HCAP) nach dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil Jona Lakers und dem HC Ambri Piotta, am Samstag, den 04. Oktober 2025, im Lido ...
Dominic Zwerger (Ambri) rejoindra Bienne dès la saison prochaine, pour quatre ans. image: Keystone

Selon plusieurs sources proches du club, le directeur sportif biennois s’intéresse de près à un ailier puissant. Fabrice Herzog, en l’occurrence. Le joueur de Zoug ne sera pas prolongé et doit se trouver un nouveau point de chute. Contacté, Martin Steinegger confirme avoir manifesté son intérêt.

Sur le papier, Fabrice Herzog est sans doute le joueur le plus attractif encore disponible. Son CV parle pour lui: six saisons consécutives à 13 buts ou plus, des titres de champion national avec les ZSC Lions (2018) et Zoug (2022) ainsi qu'une médaille d’argent avec la Suisse au Mondial 2024. Et surtout, un rendement qui grimpe quand l’enjeu augmente: 0,49 point par match en saison régulière, 0,59 en play-off.

Der Postfinance Topscorer Fabrice Herzog von Zug beim Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Lausanne am Samstag, 7. Oktober 2023 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueel ...
Fabrice Herzog, hockeyeur athlétique du EV Zoug, est ciblé par le HC Bienne. Image: KEYSTONE

Avec son gabarit (189 cm), il fait le ménage dans la zone offensive adverse et ne recule pas devant l’impact physique – un check resté célèbre a même mis un terme à la carrière du défenseur bernois Eric Blum. Patrick Fischer l’a encore convoqué cette saison pour trois matchs internationaux sans enjeu majeur. Sur le principe, un profil taillé pour un candidat au titre.

Mais l’autre lecture existe aussi. Reto Kläy, le directeur sportif de Zoug, n’a pas agi au hasard en prolongeant l'attaquant Mike Künzle pour deux ans tout en se séparant de Herzog, pourtant du même âge. Chez Herzog, le présent est nettement moins brillant que le passé: seulement 7 points (dont 3 buts) en 32 matchs cette saison, un impact physique limité (4 minutes de pénalité) et un engagement défensif perfectible (différentiel de -4). Malgré plus de 16 minutes de temps de jeu en moyenne, sa présence en power-play est tombée sous la minute.

Zug&#039;s Postfinance Top Scorer Fabrice Herzog, during the match of National League A (NLA) Swiss Championship 2023/24 between HC Ambri Piotta and EV Zug at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerla ...
Cette saison, Fabrice Herzog n'a inscrit que 7 points en 32 matchs. Image: keystone

Reste que Fabrice Herzog n’a que 31 ans. Et pour un joueur de ce calibre, le changement d’environnement peut tout relancer: nouveau club, nouveau coach, nouveau rôle. Dans de bonnes conditions, il peut encore être une pièce importante d’un puzzle de champion. Avec des responsabilités offensives claires et du temps en supériorité numérique, une quinzaine de buts reste parfaitement envisageable. Sans compter qu’il est réputé pour être un professionnel sans histoires.

Rapperswil est en pole position

Sur le plan sportif, Herzog serait donc le «papier de verre» idéal pour Bienne. Mais les chances sont minces. Un directeur sportif d’un grand club, très bien géré et taillé pour le titre (et dont nous protégerons l'anonymat), résume la situation ainsi:

«Ses enfants vont à l’école à Zoug et il ne souhaite pas quitter la région. Il gagne plus de 500 000 francs à Zoug, et à ce prix-là, ses services ne nous intéressent pas.»

Entre Zoug et Bienne, il faut compter près de deux heures de route. Rapperswil est bien plus proche: moins d’une heure de trajet. La ville saint-galloise est même la destination de National League la plus facilement accessible depuis Zoug. Les plus romantiques parlent d’ailleurs du «derby du Hirzel» lorsque Zoug affronte les Lakers.

Rapperswil feiert mit Fans im Eishockeyspiel der National League zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem HC Davos, am Samstag, 1. Maerz 2025, in der St. Galler Kantonalbank Arena, in Rapperswil-Jo ...
Les fans des Lakers applaudiront-ils Fabrice Herzog dès la saison prochaine? image: Keystone

Sportivement, Fabrice Herzog pourrait apporter autant aux Lakers qu’à Bienne. Selon plusieurs observateurs, Rapperswil est en pole position pour acquérir Fabrice Herzog – à condition que les exigences salariales baissent. Les poids lourds comme Davos, Lugano, Lausanne ou les ZSC Lions ne sont plus sur le coup. Berne est exclu pour des raisons évidentes liées à l’affaire Eric Blum. Les chances des Lakers sont donc bien réelles.

Un chantier prioritaire

De son côté, Bienne a un autre chantier prioritaire: la stabilité défensive. Un défenseur expérimenté, calme et fiable ferait le plus grand bien et permettrait, à terme, de n’utiliser qu’une licence étrangère en défense. A Zoug, Dominik Schlumpf ne sera pas prolongé. Certes, il a fêté ses 34 ans en mars et a connu quelques pépins physiques, mais son profil correspond parfaitement aux besoins défensifs du finaliste 2023.

Dominik Schlumpf (EVZ), links, kaempft um den Puck mit Mark Sever (EHCB), rechts, bei dem Spiel der Eishockey National League zwischen dem EV Zug und dem EHC Biel-Bienne am Freitag, 19. Dezember 2025 ...
Dominik Schlumpf (à gauche) pourrait parfaitement convenir au HC Bienne. Image: KEYSTONE

Selon les mêmes sources, aucun contrat n’a encore été proposé, mais des discussions informelles ont déjà eu lieu avec son agent.

Avec le transfert de Dominic Zwerger, Martin Steinegger a franchi une étape importante dans le renouvellement de son effectif. La suite devrait se faire dans la même logique: des ajustements ciblés, mûrement réfléchis.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Le FC Bâle a un sponsor problématique
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
L'Allemande Nathalie Armbruster s’est effondrée en course lors de la Coupe du monde de combiné nordique disputée ce week-end à Ramsau.
La Coupe du monde de combiné nordique faisait étape à Ramsau, en Autriche, ce week-end.
L’article