Un détail peut tout changer en faveur du LHC contre Zurich

Les Vaudois reçoivent les ZSC Lions mardi (20h00) pour l'acte 1 de la finale des play-offs. Ils ont un avantage qui pourrait être crucial.

Lausanne a éliminé Gottéron en demi-finale des play-offs et défie maintenant les ZSC Lions dans la série pour le titre. Un remake de la finale de 2024.

Mais il y a une différence: il y a un an, les Zurichois ont remporté le titre lors du 7e match sur leur glace. En tant que vainqueurs de la saison régulière, ils avaient ce privilège. Cette année, c'est le LHC – vainqueur de la saison régulière avec quatre points d'avance sur Zurich – qui a l'avantage de la glace.

Certes, le légendaire entraîneur national Ralph Krueger a jadis inventé le terme de «désavantage du domicile» pour expliquer l'échec de la Nati au Mondial de 2009 organisé à Berne et Kloten. Et cinq fois de suite (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), le titre en National League a été fêté à l'extérieur. Tout comme en 2009, 2011 et 2012.

Au total, sur les dix titres remportés entre 2009 et 2018, huit l'ont été à l'extérieur. Autrement dit: le «désavantage du domicile» de Ralph Krueger a donc bel et bien existé.

Mais entre-temps, on a assisté à une étonnante renaissance de l'avantage de jouer à domicile en finale. Zoug (2021 et 2022), Servette (2023) et, il y a un an, les ZSC Lions ont été sacrés sur leur propre glace. Mieux encore: sur un total de 14 matchs de finale en 2023 (Genève-Bienne) et 2024 (Zurich-Lausanne), il n'y a eu que deux défaites à domicile. Comme Zurich en 2024, Genève-Servette avait été sacré en 2023 lors du 7e match, chez lui.

Ce qui rend l'affaire encore plus délicate pour les ZSC Lions dans cette finale, c'est qu'ils ont perdu leurs trois matchs à l'extérieur lors de la dernière finale face à Lausanne (4-2, 5-2 et 5-3). Ils sont devenus champions grâce à quatre victoires à domicile (2-1, 4-2, 3-0 et 2-0).

Pour résumer: si les Zurichois veulent défendre leur titre, ils doivent gagner au moins une fois à Lausanne. C'est une obligation.

L' énergie de la Vaudoise aréna

Alors c'est vrai, le LHC ne s'est imposé qu'au 7e match en quart de finale contre Langnau et en demi-finale contre Gottéron. Il a donc trois matchs de plus dans les jambes que Zurich. Mais les Vaudois peuvent devenir champions pour la première fois de leur histoire en remportant quatre victoires à domicile, ils sont donc en mission et à Lausanne, le public est capable de transmettre de l'énergie aux joueurs.

L'énergie ne sera donc pas un problème pour le challenger lors de ses matchs à domicile. A cela s'ajoute le fait que son gardien, Kevin Pasche, a été extrêmement bon lors du 7e match à la Vaudoise aréna contre Gottéron: il a arrêté 96,55% des tirs. Il est meilleur sur sa glace qu'à l'extérieur.

Les ZSC Lions, eux, sont encore meilleurs que l'année passée. Ils ont remporté la Ligue des champions et sont numéro 1 en dehors de la NHL. Tout roule pour eux. Leur gardien, Simon Hrubec, est le meilleur portier des play-offs. Les Zurichois sont mieux dotés sur quatre lignes que Lausanne, ils ont plus de talent et, avec Sven Andrighetto et Denis Malgin, ils ont dans leurs rangs les deux meilleurs compteurs des play-offs. Et à Zurich aussi, le public sait donner de l'énergie à ses joueurs.

Mais Lausanne, en tant que vainqueur de la saison régulière, a désormais un match à domicile de plus. Cet avantage de la glace est le détail qui pourrait être fatal aux ZSC Lions, pourtant nettement supérieurs sur le plan du hockey.

