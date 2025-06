Ça a complètement dégénéré en finale de NHL

La réplique cinglante et ironique de Ribéry à Ronaldo

Résultat: les hockeyeurs des Florida Panthers sont venus venger leur coéquipier et il s'en est suivi une bagarre générale sur la glace. Celle-ci a abouti à de très nombreuses minutes de pénalité.

La seule réussite des Oilers, celle du 1-2, a été inscrite par Corey Perry à la 22e minute en supériorité numérique. Mais six minutes plus tard, les locaux menaient déjà 4-1. Edmonton ne reviendra jamais.

L’ouverture du score est intervenue après seulement 56 secondes de jeu. Elle est l’œuvre de Brad Marchand, qui avait déjà inscrit le but décisif lors de la deuxième prolongation du match précédent à Edmonton (5-4). Le vétéran de 37 ans, transféré depuis les Boston Bruins début mars, a ainsi marqué son quatrième but dans cette série finale.

Les Florida Panthers ont pris l’avantage 2-1 dans la finale de NHL contre les Edmonton Oilers. Lundi, les Floridiens ont remporté leur premier match à domicile sur le score sans appel de 6-1 et ne sont plus qu’à deux victoires d'une deuxième Coupe Stanley consécutive.

L'acte 3 de la série pour décrocher la Coupe Stanley entre les Florida Panthers et Edmonton (6-1), lundi, a été le théâtre d'une scène de chaos.

Quelle est la plus belle finale de l'histoire du tennis? Votez

Le match entre Alcaraz et Sinner a été complètement dingue, dimanche à Roland-Garros. Mais est-ce la plus belle finale de l'ère Open? Voici les cinq plus mythiques.

Dimanche soir, les fans de tennis manquaient de mots pour qualifier la plus longue finale de l'histoire de Roland-Garros (5h29), remportée par Carlos Alcaraz devant Jannik Sinner. «Epique», «historique», «superbe», ont fleuri sur les réseaux sociaux. «L'un des meilleurs matches en cinq sets de l'histoire, aux côtés de Federer contre Nadal à Wimbledon 2008 et Djokovic contre Nadal à l'Open d'Australie 2012?», a même interrogé l'ancien pro Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014.