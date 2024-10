Andrés Iniesta (40 ans) va annoncer la fin de sa carrière. Image: keystone

Retraite d'Iniesta: comme lui, ils auraient mérité le Ballon d'or

Andrés Iniesta va tout prochainement annoncer la fin de sa carrière. Ce formidable joueur a marqué l'Histoire du football au 21e siècle, mais n'a jamais reçu le prix individuel suprême. Il n'est pas le seul.

Andrés Iniesta a publié un post énigmatique sur ses réseaux sociaux mardi: le footballeur espagnol – sans club depuis son départ cet été de l'Emirates Club – donne rendez-vous le 8 octobre pour une grande annonce. Pour de nombreux médias, il n'y a aucun doute: la star (40 ans) annoncera la fin de sa carrière ce jour-là. Ils y voient un symbole, le numéro 8 étant le numéro qu'Iniesta a porté la plupart du temps sur son maillot.

L'ex-joueur du FC Barcelone a eu une carrière fantastique, avec de nombreux titres. Pourtant, il n'a jamais gagné le Ballon d'or, qu'il aurait pourtant mérité. Voici, ci-dessous, cinq footballeurs – y compris l'Espagnol – qui auraient, selon moi, dû remporter la distinction individuelle suprême.

Jusqu'en 2022, la carrière globale des footballeurs était prise en compte pour élire le Ballon d'or (ce qui n'est plus le cas aujourd'hui). Et les performances étaient jugées sur une année civile, contrairement à maintenant, où c'est la saison qui fait foi. Le jury est composé de 100 journalistes, provenant chacun d'un pays différent.(toujours d'actualité) sont déterminants pour l'élection:1) Les performances individuelles, les actions décisives et le caractère impressionnant des actions réalisées sur le terrain2) Le rôle essentiel du joueur dans l’équipe, les performances collectives et les trophées remportés3) Le fair-play et la classe sur le terrain

Andrés Iniesta

Si le grand public retient Lionel Messi comme principal artisan des succès du FC Barcelone ces deux dernières décennies, rien de tout ça n'aurait été possible sans Andrés Iniesta.

Iniesta, légende du FC Barcelone. Image: keystone

Ce milieu de terrain de poche (171 cm) avait toutes les qualités pour briller et faire briller ses coéquipiers: technique hors norme, vivacité, vision du jeu ou encore sens du collectif. Sans parler de son comportement irréprochable, sur et hors du terrain. Le Barça et la sélection espagnole lui doivent beaucoup.

Et son palmarès est des plus impressionnants: une Coupe du monde, deux Euros, quatre Ligue des champions et neuf titres de champion d'Espagne, notamment.

Il aurait mérité le Ballon d'or en 2010, par exemple, année où il a remporté le championnat espagnol, la Coupe du monde (il a été le seul buteur de la finale contre les Pays-Bas) et la Coupe du monde des clubs.

Robert Lewandowski

L'attaquant polonais (36 ans) est un véritable serial buteur. Lors de la saison 2019/2020 par exemple, il a inscrit 34 buts en championnat pour le Bayern Munich. Soit un par match, en moyenne. Il a décroché plusieurs fois le titre de meilleur buteur de Bundesliga. Son palmarès au niveau collectif? Notamment dix titres de champion d'Allemagne (huit avec le Bayern et deux avec Dortmund) et une Ligue des champions, gagnée en 2020.

Robert Lewandowski, la hantise des gardiens. Image: keystone

C'est justement cette année-là que Robert Lewandowski aurait mérité de remporter le Ballon d'or: il a largement contribué au fantastique triplé du Bayern (Ligue des champions, Bundesliga et Coupe d'Allemagne).

Manuel Neuer

Une autre légende du Bayern Munich. Le gardien allemand (38 ans) a toujours impressionné, tant sur sa ligne que lors de ses spectaculaires sorties face aux attaquants adverses. Véritable leader, Manuel Neuer a offert au club bavarois et à l'équipe d'Allemagne de nombreux titres. Son palmarès comporte notamment une Coupe du monde (2014), deux Ligues des champions (2013 et 2020) et onze titres de champion d'Allemagne.

Manuel Neuer, le roc du Bayern et de la Mannschaft. Image: keystone

Comme Lewandowski, il a fêté le triplé avec le Bayern en 2020. Mais c'est en 2014 que le Ballon d'or tendait les bras à Neuer, année où il a remporté la Coupe du monde, le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et la Coupe du monde des clubs.

Sergio Ramos

L'arrière central espagnol (38 ans), sans club depuis son départ du Séville FC cet été, est aussi rugueux que talentueux balle au pied. Défenseur quasiment infranchissable, il participe aussi largement à la construction du jeu et s'est mué en buteur providentiel plusieurs fois, notamment lorsqu'il a égalisé en finale de la Ligue des champions 2014 pour le Real Madrid face à l'Atlético Madrid, dans les arrêts de jeu. Par la suite, les Merengues l'ont emporté 4-1 après prolongation.

Sergio Ramos, un défenseur polyvalent. Image: keystone

Ces qualités, couplées à une rage de vaincre et un esprit de leader, font de Sergio Ramos l'un des meilleurs footballeurs de l'Histoire. Son palmarès avec le Real Madrid et l'Espagne parle pour lui: une Coupe du monde, deux Euros, quatre Ligue des champions et cinq championnats d'Espagne. L'Andalou aurait mérité le Ballon d'or en 2017 par exemple, année où il a gagné la Ligue des champions, le championnat espagnol, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe.

Andrea Pirlo

Voir jouer Andrea Pirlo était un régal. Le milieu de terrain italien (45 ans) était un véritable chef d'orchestre, indispensable à son équipe dans la construction du jeu. Passes courtes, longues ouvertures, gestion du rythme: le Lombard savait tout faire. En étant, en plus, élégant. Ce pilier de l'AC Milan puis de la Juventus était également un très bon tireur de coups francs et penalties.

Andrea Pirlo, le maestro. Image: keystone

Son palmarès a aussi de quoi impressionner: une Coupe du monde, deux Ligues des champions et six titres de champion d'Italie, notamment. On aurait aimé voir Pirlo soulever le Ballon d'or en 2015, année où il a réalisé le doublé championnat/coupe avec la Juventus et qui a vu la formation turinoise aller jusqu'en finale de la Ligue des champions (défaite contre Barcelone).