Ce geste des joueurs du LHC m’a beaucoup plu

«Face aux filles, on ne court pas de la même manière»

Federer et Nadal sont très différents dans leur retraite

Montréal ne peut plus encourager son club de hockey comme avant

Celestini: «Le LS ne représente plus rien de spécial pour moi»

Garder sa médaille, c'est donc aussi se respecter soi-même, mais également remercier symboliquement les coéquipiers, employés du club et supporters pour tout ce qu'ils ont accompli. Alors bravo au LHC pour sa saison et sa dignité dans la défaite!

Et les hockeyeurs du LHC, auteurs d'une magnifique saison, ont de quoi en avoir.

Alors garder sa médaille de vice-champion autour du cou, même quand on est déçu, c'est montrer sa fierté, personnelle et collective.

Mais une médaille de finaliste, c'est surtout le symbole d'un magnifique parcours et de la reconnaissance pour tout le travail effectué, toutes ces heures à transpirer sous le maillot et le casque.

Garder sa breloque de finaliste autour du cou, c'est aussi une manière d'accepter dignement sa défaite. De savoir perdre avec noblesse, en se soumettant au résultat. Et c'est justement l'une des valeurs fondamentales du sport.

Premièrement, c'est une question de respect envers les personnes qui vous l'offrent (en l'occurence, les dirigeants de la fédération ou les représentants des autorités). Une médaille, c'est une récompense honorifique, un cadeau. Et toutes les personnes bien éduquées le savent: un cadeau, ça ne se jette pas. Encore moins devant les yeux de la personne qui vient de vous le remettre.

Les Lausannois ont pratiquement tous gardé leur médaille de finaliste autour du cou, après l'avoir reçue sur le podium. Ce comportement contraste avec ce qu'on voit très souvent, en football notamment, où les perdants de la finale s'empressent d'enlever leur breloque, en signe de frustration et de déception.

Même s'ils ont été battus en finale des play-offs par les ZSC Lions (1-4), les hockeyeurs du Lausanne HC ont fait honneur à leur maillot en se battant jusqu'au bout. Un détail dans leur attitude, jeudi, après leur ultime défaite (2-3) et pendant la remise des médailles, a aussi de quoi embellir leur image.

Plus de «Sport»

Le Valais s'est vengé des Français sur la raclette et on y était

Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.

Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.

Les plus lus

Montréal ne peut plus encourager son club de hockey comme avant

Les bus de la plus grande ville du Québec affichaient jusqu'à présent un message d'encouragement pour les Canadiens de Montréal (NHL), mais il ne plaisait pas à tout le monde.

Ceux qui ont déjà voyagé à Montréal savent que ses habitants prennent très au sérieux la défense de la langue française, et qu'ils aiment follement leur équipe de hockey sur glace. Or ces deux passions sont entrées en collision cette saison, en marge du 8e de finale des play-offs entre les Canadiens de Montréal et les Capitals de Washington.