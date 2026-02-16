La Brésilienne Nicole Silveira (à gauche) et la Belge Kim Meylemans sont rivales sur la piste, mais en couple dans la vie. image: watson

Ces deux rivales ont vécu un moment étrange aux JO

Dans la vie privée, Kim Meylemans et Nicole Silveira sont mariées. Aux Jeux olympiques, les deux spécialistes de skeleton étaient concurrentes. Elles racontent cette situation cocasse.

Kim Steinke / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Les Jeux olympiques sont synonymes de concurrence, de pression de performance et de lutte pour les médailles. Mais pour les spécialistes de skeleton Kim Meylemans et Nicole Silveira, la compétition à Cortina avait quelque chose d'encore plus spécial.

Samedi, à son arrivée après sa course, la Brésilienne Silveira (11e) attendait la Belge Meylemans (6e). Elles se sont jetées dans les bras l’une de l’autre. Et se sont embrassées.

Kim Meylemans (à gauche) et Nicole Silveira ont affiché leur amour après les épreuves de skeleton aux JO. image: Michael Kappeler

Les deux femmes étaient émues, les larmes ont coulé. Elles forment un couple et sont même mariées depuis août 2025. «Nous nous étions promis d’afficher notre relation avec fierté aussi lors des Jeux olympiques et nous l’avons fait», a déclaré Kim Meylemans au quotidien autrichien Kurier.

Bien que le mariage homosexuel n’est pas légal en Italie, le couple dit n’avoir fait «que de bonnes expériences» sur place. «Nous ne voulions rien cacher», a expliqué Nicole Silveira. Tous ont été «extrêmement gentils avec nous ici».

Une demande en mariage cocasse

Les deux athlètes ont rendu publique leur relation, il y a cinq ans sur Instagram. Les fiançailles ont suivi, après la saison 2023/24. Meylemans a d’abord répondu «Non» à la demande de sa partenaire, formulée lors d’une excursion romantique en bateau au Brésil. En réalité, Meylemans souhaitait elle-même faire sa demande.

Concurrentes aux JO, Nicole Silveira (à gauche) et Kim Meylemans sont mariées dans la vie civile. image: Getty

La Belge voulait la faire à Calgary, où le couple vit. Mais la bague est arrivée plus tard que prévu. Elle a donc décidé de faire sa demande au Brésil. Mais, sur place, Silveira a été la plus rapide. Kim Meylemans a donc d'abord refusé puis, dans la foulée, a proposé elle-même à sa compagne. Cocasse.

Les deux femmes se sont mariées civilement le 1er août 2025. Quelques jours plus tard, elles ont écrit sur Instagram:

«Entourées de nos familles, nous avons dit oui. Pour toujours. Et nous ne pourrions pas être plus heureuses de pouvoir nous appeler mutuellement épouses.»

Une plus grande fête avec la famille et des amis est prévue après ces JO.

Les fédérations soutiennent le couple

Kim Meylemans et Nicole Silveira s’entraînent régulièrement ensemble. Mais lors des compétitions internationales, elles sont rivales. Meylemans n'y voit pas de contradiction:

«Ce n’est pas comme si nous montions sur un ring pour nous battre l’une contre l’autre»

Kim Meylemans et Nicole Silveira se sont dit «Oui» le 1er août 2025. image: instagram

Pour la Belge, c'est donc «un peu irréaliste de penser que nous sommes vraiment des adversaires». Nicole Silveira ajoute:

«C’est à la fois amusant et stimulant»

Dans le village olympique, les deux sportives ont partagé la même chambre. «Nous avons besoin de cela comme point de repère», avait expliqué en amont Silveira, porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture.

«Nos fédérations nous ont soutenues, le Brésil avait un deuxième lit disponible»

Toujours aux JO👇 Le rival de Loïc Meillard craque complètement

Mais ce n’est pas tout:

«Quand nous sommes arrivées, la chambre était décorée à moitié aux couleurs du Brésil, et l'autre moitié avec celles de la Belgique.»

Un joli geste qui a contribué à rendre magnifique cette aventure olympique pour les deux femmes, même si elles n'ont pas ramené de médaille.

Adaptation en français: Yoann Graber