Stéphane Rochette (en médaillon) a suivi avec intérêt le match de vendredi soir. Image: keystone/mysports/watson

Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris

Les fans de la Nati se sont interrogés sur la présence d'un arbitre principal et d'un juge de ligne canadiens vendredi. Un expert leur répond.

Vendredi soir, lors du match perdu par la Suisse contre une bien meilleure équipe du Canada (1-5), Stéphane Rochette a reçu plusieurs messages. «Les gens me demandaient pourquoi il y avait un arbitre et un juge de ligne canadiens sur la glace», raconte le Québecois, ancien sifflet de National League. La rédaction de watson a aussi été interpellée sur cette double présence qui a étonné.

«Tout est pourtant parfaitement normal», répond Stéphane Rochette quand nous le contactons au lendemain du match.

«Les organisateurs du tournoi olympique prennent les meilleurs arbitres du monde. Or ce sont ceux de la NHL. Il est donc logique que ce soient des Américains ou des Canadiens qui officient, même pendant les matchs de leur propre pays.»

Stéphane Rochette ne voit de toute façon pas très bien comment un quatuor 100% européen (deux arbitres principaux et deux juges de ligne) pourrait s'en sortir face à des joueurs de NHL.

«Les officiels qui n'ont pas l'habitude de siffler dans la meilleure ligue du monde seront surpris par la vitesse de jeu et impressionnés par les joueurs présents sur la glace. Pour les grands matchs, il faut des arbitres qui parlent parfaitement anglais et qui savent à la fois gérer les vedettes de la NHL et le staff des grandes nations du hockey.»

Les organisateurs du tournoi olympique savent qu'il est essentiel de mettre Sidney Crosby et les autres joueurs de NHL dans les meilleures conditions pour les convaincre de participer. Cela passe par la présence d'arbitres respectés et bien connus des stars de la ligue nord-américaine.

Un point de vue que Stéphane Rochette partage. Le consultant de la chaîne MySports va même plus loin:

«Quand ils participent au Championnat du monde, les joueurs de NHL sont souvent catastrophés par le niveau de l'arbitrage. Ils ne le trouvent vraiment pas bon.»

Contrairement aux JO, le quatuor au sifflet lors du Mondial ne provient pas du même pays que les deux équipes sur la glace. On imagine volontiers que cette mesure est prise pour éviter toute controverse. Dès lors, faut-il s'inquiéter des polémiques à venir à Milan? Stéphane Rochette ne le croit absolument pas.

«Les arbitres sont totalement neutres. Ce sont des pros qui ont des milliers de matchs de NHL au compteur. Contre la Suisse vendredi, il y avait David Brisebois comme juge de ligne et Dan O'Rourke comme arbitre principal, deux officiels qui ont de l'expérience et une excellente réputation.»

La réaction des fans suisses, surpris par cette double nomination, n'aurait jamais pu se produire au Canada ou aux Etats-Unis. Question de culture et de mentalité, selon Stéphane Rochette.