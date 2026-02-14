Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Vendredi soir, lors du match perdu par la Suisse contre une bien meilleure équipe du Canada (1-5), Stéphane Rochette a reçu plusieurs messages. «Les gens me demandaient pourquoi il y avait un arbitre et un juge de ligne canadiens sur la glace», raconte le Québecois, ancien sifflet de National League. La rédaction de watson a aussi été interpellée sur cette double présence qui a étonné.
«Tout est pourtant parfaitement normal», répond Stéphane Rochette quand nous le contactons au lendemain du match.
Stéphane Rochette ne voit de toute façon pas très bien comment un quatuor 100% européen (deux arbitres principaux et deux juges de ligne) pourrait s'en sortir face à des joueurs de NHL.
Les organisateurs du tournoi olympique savent qu'il est essentiel de mettre Sidney Crosby et les autres joueurs de NHL dans les meilleures conditions pour les convaincre de participer. Cela passe par la présence d'arbitres respectés et bien connus des stars de la ligue nord-américaine.
Un point de vue que Stéphane Rochette partage. Le consultant de la chaîne MySports va même plus loin:
Contrairement aux JO, le quatuor au sifflet lors du Mondial ne provient pas du même pays que les deux équipes sur la glace. On imagine volontiers que cette mesure est prise pour éviter toute controverse. Dès lors, faut-il s'inquiéter des polémiques à venir à Milan? Stéphane Rochette ne le croit absolument pas.
La réaction des fans suisses, surpris par cette double nomination, n'aurait jamais pu se produire au Canada ou aux Etats-Unis. Question de culture et de mentalité, selon Stéphane Rochette.