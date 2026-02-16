Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Le rival de Loïc Meillard craque complètement

Les nerfs d'Atle Lie McGrath ont lâché lundi lors du slalom des JO. D'abord sur la piste, puis en dehors. De quoi offrir le sacre à Loïc Meillard et une séquence TV légendaire.

Le sport est parfois très cruel. Le slalom des JO de Milan-Cortina, ce lundi, nous a offert une sacrée piqûre de rappel.

En tête à l'issue de la première manche, Atle Lie McGrath est le dernier à s'élancer sur le second tracé. Quelle pression! S'il parvient à garder son avance sur le Suisse Loïc Meillard, leader provisoire, il sera sacré champion olympique.

Mais les choses se passent mal pour le Norvégien. Ça se voit dès les premiers virages: il est très tendu et semble rester cloué sur cette neige. Pire, il enfourche une porte. C'est fini. Son rêve est brisé. C'est Meillard qui est sacré.

Le contraste des émotions entre le malheureux Scandinave et le clan suisse est saisissant. Cruel, et en même temps sublime. Ce contraste émotionnel entre vainqueurs et perdants, c'est l'essence-même du sport de compétition, qui fait vibrer athlètes et spectateurs. Il est accentué par l'enjeu énorme du moment.

Alors qu'Atle Lie McGrath enrage après son erreur, l'entraîneur suisse Thierry Meynet, seulement quelques mètres plus bas sur la piste, jubile en serrant les poings et en enlaçant un confrère. Après être passé juste devant le coach suisse, le Norvégien craque: il balance ses deux bâtons avec une force herculéenne par-dessus les filets de sécurité, dans la forêt jouxtant la piste.



Sentant qu'une scène inhabituelle est en train de se dérouler, le réalisateur TV reste de longues secondes sur Atle Lie McGrath. Après avoir balancé ses bâtons, ce dernier traverse la piste en largeur, enlève ses skis et... passe à travers les filets de sécurité. Il marche plusieurs mètres, s'encouble, se relève et continue son chemin dans la neige haute, jusqu'à atteindre la lisière de la forêt, plusieurs dizaines de mètres en marge du tracé.

«Cette image est folle», résume à l'antenne le commentateur de la RTS John Nicolet. Elle montre toute la détresse du skieur norvégien, tellement déçu de son échec si proche du Graal. «Ça fait tellement mal au cœur pour McGrath», empathise Patrice Morisod. Le consultant de la chaîne publique romande tente de détendre un peu l'atmosphère:

«Il faut aller chercher ses bâtons, parce que je pense qu'ils doivent valoir pas mal d'argent»

Sur ce même plan TV, le contraste est saisissant: la rage et le désespoir de McGrath avec, juste derrière lui, la jubilation du coach suisse Thierry Meynet (avec la casquette). image: capture d'écran rts

Complètement isolé vers sa forêt, le Scandinave s'écroule de désespoir dans la neige, sur le dos. Il y restera de longues secondes, immobile. Des images qui tranchent totalement avec les festivités dans l'aire d'arrivée. Loïc Meillard (qui a remporté son premier titre olympique) y lâche des larmes de joie et se congratule sur le podium avec les deux autres médaillés, l'Autrichien Fabio Gstrein (argent) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (bronze).

On imagine que ce dernier aura trouvé les mots justes pour réconforter son compatriote. Sur Instagram, un internaute romand suggère, non sans malice, qu'Atle Lie McGrath pourra se consoler en visant une médaille aux prochains... JO d'été. Plus précisément en lancer du javelot, au vu de sa prestation avec ses bâtons.